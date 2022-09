Sano, que la derecha se manifieste abiertamente, considera historiador

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Luego de que La Jornada Zacatecas diera conocer de la serie de conferencias que impartirán los ideólogos de la derecha ultra conservadora Miklos Lukacs, Nicolás Márquez, Pablo Muñoz Iturrieta y Agustín Laje por auspicio de la Diócesis de Zacatecas, el historiador José Enciso Contreras consideró que es válido que la Iglesia tenga sus posiciones y las asuma “encima de la mesa”, lo que sí sería absolutamente inadmisible, dijo, es que pretenda volver al pasado, gobernar y convertirse en el censor de la sociedad.

El investigador consideró que en esta ocasión no existe una violación al Estado Laico con la organización de dicho evento a celebrarse el próximo 28 de septiembre en el Teatro Ramón López Velarde, dependiente del Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde” y, por ende, de Gobierno del Estado, y aplaudió, por el contrario, que se hagan las cosas por “encima de la mesa”, no como en el gobierno de Alejandro Tello que “por debajo del agua apoyaba monetariamente a la Diócesis” que era “tan condenable” como lo es ser una expresión política “sumamente conservadora y de derecha y asumirse como gobierno de izquierda” como el actual régimen, dijo, cuyo gobernador “llega a invocar a Dios para solucionar problemas de violencia”.

“Por eso aplaudo que la derecha se porte encima de la mesa y diga, nosotros somos la derecha y este es nuestro planteamiento discursivo, posicionamiento político y filosófico sobre ciertos problemas de la sociedad contemporánea. Eso a mí se me hace hablar al chile y sin tapujos y como debe ser un régimen constitucional democrático constitucional como el que tenemos y que muchas veces hemos pedido que se respete que deben oírse todas las posiciones. En ese sentido, yo estoy convencido de que nadie puede quejarse de que esa libertad de opinión sea respetada también en Zacatecas”, puntualizó.

El historiador refirió que estos posicionamientos tienen derecho a ser escuchados y también tienen derecho a ser debatidos, y aunque reconoció que no conoce a los que participarán no cree que todos mantengan el mismo discurso conservador ni que no hayan hecho, por otro lado, propuestas de odio.

Pero no es menos cierto, señaló, que plataformas como las del colectivo LGBTQI+ y el feminismo, como cualquier otra corriente política y filosófica, necesitan someterse a la crítica y a la autocrítica, porque solamente de esa manera puede la sociedad aspirar a conducirse en un plano cultural superior en el que se valga disentir y discutir con el que piensa diferente y no simplemente descalificarlo. “Que no se piense que yo defiendo las posiciones de derecha, claro que no, pero que defiendo el ejercicio de la crítica social eso sí lo haré en cualquier foro”.

Enciso Contreras consideró que es una buena oportunidad para debatir en buena lid y con argumentos temas prioritarios de las plataformas como la comunidad LGBTQI+, el feminismo y la interrupción del embarazo, pues es algo que “no debe asustarnos”, aun y cuando la Diócesis de Zacatecas se destape públicamente diciendo que abraza ideologías que en ocasiones llegan a sostener posiciones de odio.

Finalmente, el historiador consideró que el tema de la suspensión del embarazo es una “corriente civilizatoria moderna que ya nadie va a parar en el país”, pero pensar que todo mundo esté de acuerdo también es un problema de apreciación, por lo que no debe negarse el derecho de manifestarse a favor y en contra, por lo que reiteró que es momento de escucharse y debatir sin desacreditarse, pero lo que sí sería inadmisible, recalcó, es que la Iglesia pretenda volver al pasado, gobernar y ser el censor de la sociedad porque será más complicado.