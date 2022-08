Comunidad basquetbolista se solidariza con Gabriel Félix; critican al ex futbolista y presidente de Mineros, Juan C. Enríquez

Por: La Jornada Zacatecas •

Este martes, en conferencia de prensa, el presidente del equipo de basquetbol profesional Mineros de Zacatecas, Juan Carlos Enríquez y ex futbolista de profesión, dio a conocer que el novato Gabriel Félix causó baja al romper códigos internos del equipo que no fueron precisados.

Sin embargo, la comunidad de basquetbolistas y aficionados no confió en la versión de la directiva por el historial de disciplina y esfuerzo que caracteriza al ex jugador de los Borregos del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Félix García proviene de una familia basquetbolista, desde pequeño se forjó en la liga Yboa, pasó a la prepa Tec y de ahí fue parte de la generación que vio nacer a jugadores que hoy militan en el equipo de basquetbol profesional Abejas de León.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar y los aficionados reclamaron la medida como fue el del Arquitecto Gallardo quien cuestionó: “¿Baja por Indisciplina? Gabriel es uno de los chavos más disciplinados y correctos dentro y fuera de la duela que conozco, quizás pedir minutos de juego lo consideren rebeldía”. Y agregó que “desde el principio no me cuadró que pusieran un futbolista como presidente de los Mineros de Basquetbol, y se nota con esto, que no conoce del basquetbol, ni local ni nacional”.

Pero no fue sólo eso, miles de comentarios se vertieron para respaldar al novato Gabriel Félix; Carlos García mencionó que “era lamentable que en nuestro propio estado no se den oportunidades para los zacatecanos. Mejor los becan otras instituciones de otros estados”.

Ramón Rodríguez cuestionó las habilidades del presidente Juan Carlos Enríquez, al mencionar que “fue un futbolista mediocre, como entrenador pedante y grosero, no sé qué tiene que estar haciendo en este puesto, pero bueno, le deseo lo mejor a Gabriel Félix, que sé que lo va a hacer, tiene todo para hacer cosas grandes en este bello deporte”.

Gabriel Márquez mencionó que “lo conozco desde muy joven, siempre ha sido muy respetuoso. Disciplinado y muy buen muchacho…no nos quieran vender esa tontería. Que sólo digan que en sus planes de la directiva no está él, pero tratan de engañarnos. Así es como se pierde a la afición y el apoyo”.

Entre otros comentarios destacó el de Francisco González, quien mencionó: “Yo fui de las personas que critiqué la llegada de Gabriel a Mineros, no porque fuera un mal jugador, sino por el hecho de que siempre les pasa eso a los jugadores zacatecanos, viven su experiencia desde la banca…eres un excelente jugador y una buena persona, mucho éxito en futuros proyectos mi Gabriel”.

Los Mineros de Zacatecas jugarán miércoles y jueves frente a Fuerza Regia en el Gimnasio Marcelino González y actualmente se ubican en el sexto lugar de la Liga Nacional de Basquetbol Profesional, donde participan 10 escuadras.