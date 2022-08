Desplazamiento forzado en comunidades de Jerez ha sido uno de los problemas más sensibles: Pinedo

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

A días de que el gobernador David Monreal Ávila rinda su Primer Informe, la secretaria general de Gobierno, Gabriela Pinedo Morales, puntualizó en entrevista para La Jornada Zacatecas, que el desplazamiento forzado por inseguridad de las comunidades de la sierra del municipio de Jerez ha sido uno de los problemas más sensibles y que cuando se le dio a conocer al gobernador, la primera instrucción que dio fue el acercamiento con los pobladores, mismo que se dio en una gran reunión en el mes de mayo en la que estuvieron todos los delegados de las comunidades desplazadas.

- Publicidad -

La atención, precisó Pinedo Morales, se ha dado en diferentes fases: primero los pobladores expresaron sus necesidades y se les dio condiciones para que donde estuvieran viviendo tuvieran asegurada la alimentación y educación de sus hijos, no obstante, lo que ellos querían era volver a sus casas y buscan las condiciones para hacerlo, por ello, explicó, se comenzó a trabajar en la estrategia de atención integral que tiene como objetivo el regreso a casa de todas las comunidades desplazadas.

“Ha sido un camino largo. La primera fase consistió en ir a caminar todas las comunidades con los delegados y los pobladores. Los acompañamos a ver en qué condiciones estaban sus casas, las áreas comunes, a ver si había servicios. Una vez que hicimos este primer recorrido, construimos el diagnóstico de qué verdaderamente estaba necesitando cada comunidad para tener las condiciones para el regreso de la gente”.

La segunda fase, explica la funcionaria, es en la que actualmente se encuentra y consiste en la rehabilitación. “Te puedo decir que es muy diferente lo que se ve en la sierra de Jerez; de ver nosotros al principio comunidades desoladas, abandonadas, devastadas, saqueadas, destruidas muchas de ellas, hoy tenemos otra realidad en la sierra de Jerez, y prueba de ello es que hace algunas semanas estuvimos en el cierre del ciclo escolar de la escuela de Palmas Altas que es algo que no se veía hace un par de años y que es también una de las muestras de que sí se pueden reactivar las comunidades, sí se puede recuperar la paz, reconstruir la seguridad de las personas y cambiar la percepción para que tengan las ganas de regresar. Hoy es diferente, está volviendo la gente de las comunidades y aunque falta un camino largo por recorrer, vamos en el camino correcto”.

Entre otras de las acciones, Pinedo Morales refirió que se establecieron bases de la Guardia Nacional y la Policía Estatal para acordonar toda la zona de las comunidades; después se establecieron diferentes programas para atender el asunto del campo, se atendieron más de mil hectáreas frutales y se les dio insumos a la gente para que pudieran cuidar sus cultivos; asimismo se les apoyó con programas de semilla a la par de que se están rehabilitando las casas, pintando y levantando las paredes. Además, detalló, ya todas las comunidades tienen los servicios básicos asegurados como el agua y electricidad. “Pero vamos bien. Hoy hay mucha gente que está viviendo nuevamente en Jerez y en las zonas serranas”.

Transformación en la secretaría

Gabriela Pinedo afirmó que hoy la dependencia que encabeza va por buen camino y que se ha logrado ciudadanizarla, toda vez que era un espacio que estaba reservado para la atención de “unos cuantos pequeños grupos de poder” pero que hoy se ha convertido en una secretaría de puertas abiertas cuyo objetivo principal es atender a la gente.

Reconoció que ha sido un camino complicado, porque al arribo del gobernador a la administración pública del estado se encontró con un panorama devastador, una administración “saqueada” que había sufrido muchos daños por malos manejos: plagada de irregularidades que tuvieron que irse primero identificando para luego comenzar a resolver.

Ahora, de acuerdo con la funcionaria, la Secretaría General de Gobierno, a la que llegó meses después de la toma de protesta al mandatario, está en vías de transformación porque considera que la transición no se puede hacer de la noche a la mañana y la construcción de una administración pública, sana, saludable, en la que debe eliminarse la corrupción y los vicios enquistados, toma mucho tiempo, pero reitera que puede decir que va por buen camino y se ha logrado lo más importante, ciudadanizarla.

“Esa es la instrucción que tenemos del gobernador: darle atención a la gente, y por eso siempre nos da mucho gusto recibir a todos los que tengan algún planteamiento para su gobierno en la Secretaría General, pero también nos da mucho gusto visitarlos, porque si bien algunos han acudido a la secretaría a trabajar en mesas de diálogo, en discusiones de horas, también hemos ido a los lugares de los conflictos, a Xicacalco, a la sierra de Jerez, a Valparaíso, a los diferentes municipios donde se necesite que estemos. Hoy es esa la Secretaría General de Gobierno, una que está ocupada en dar atención a la ciudadanía e ir buscando solución de las problemáticas que se van generando en todos los ámbitos de la sociedad zacatecana”.

Problemas pendientes

No solamente se arrastraron los vicios, sino también algunos problemas sin solucionar, entre estos, recordó Pinedo Morales uno de los más álgidos fue el del gremio de taxistas en contra de las unidades piratas que se manifestó en cierres del Centro Histórico y que derivó luego en varias iniciativas de ley que ahora están en la 64 Legislatura para su estudio y dictaminación, y hoy, a decir de la funcionaria, el conflicto ya se tranquilizó.

“Se logró con la ley en la mano, porque no se permitió lo que no se podía permitir, pero con mucha comprensión también del gremio de los taxistas para salir delante de este conflicto; llegar a un acuerdo en el que se hicieron responsables de lo que se había estado haciendo mal de su lado; se hizo responsable gobierno del estado de lo que se había hecho mal de parte de los anteriores gobiernos y se buscó una vía, siempre con el diálogo, con la idea de que sí podemos entre todos ir construyendo el transporte en Zacatecas que necesitamos. Tienen la intención de hacer bien su trabajo, simplemente había una mala comunicación y había muchísimos vicios”, sentenció.

Sin intención de intervenir en el Poder Legislativo

Después del Primer Informe de Gobierno del mandatario David Monreal Ávila, Gabriela Pinedo Morales adelantó que se continuará trabajando en la misma línea, la de la ciudadanización de la dependencia, pues antes se entendía la idea de la política interna como la concertación con los dirigentes políticos, pero hoy se vive en una sociedad tan dispersa que no se siente representada por los partidos políticos y los conflictos sociales que hay son más complejos que se requiere consultar a la gente de todos los sectores y buscar la concertación con la ciudadanía y no con quien “se llame representante de cierto conflicto”. Ese es el objetivo, generar espacios de diálogos, enfatizó.

No obstante, reconoció que en el caso de la relación con el Poder Legislativo ha sido complejo, pero no ha habido una intención de intervención, como han denunciado diputados de oposición. “Yo creo que los conflictos de la Legislatura han sido más bien internos y no vamos a intervenir en eso. Tendrá que buscar el Congreso la propia manera de ir transitando su propio proceso; es válido que haya diferencia de opiniones, sin embargo, ellos tendrán que buscar el consenso que les permita generar una apertura al diálogo con las diferentes instancias”.

“Hoy hemos tenido reuniones con todas las fuerzas políticas que están dentro del Congreso, que si bien sólo algunas, las hemos tenido con el Congreso en conjunto. Ha sido a solicitud de ellos mismos estarles dando atención personalizada y vamos a seguir en el respeto de quienes han dicho que no dialogarán con la secretaria general, vamos a ser respetuosos de esos. Sin embargo, reiteramos que las puertas de la Secretaría General de Gobierno están abiertas. Estamos dispuestos al diálogo y siempre queremos ayudar a todo lo que sea en beneficio de la ciudadanía”.

Búsqueda de personas desaparecidas y atención a víctimas, temas prioritarios

De cara al futuro inmediato, según la funcionaria estatal, se estará priorizando la atención a toda la ciudadanía en los distintos conflictos existentes o que vayan surgiendo, y uno de estos es el referente a la búsqueda de personas desaparecidas, para lo cual se pretende reforzar la Comisión Estatal de Búsqueda con el tema de la identificación forense, es una deuda del Estado con la gente que tiene desaparecidos.

También se tiene el pendiente de fortalecer la Comisión Estatal de Víctimas, que es otra área de la Secretaría General que quizá no es de las más visibles y que no se utiliza, además, como bandera debido a lo delicado de los temas, pero sí se trata de fortalecer las condiciones para la debita atención de las víctimas con un buen cumplimiento de las tareas. “Vamos a seguir tratando que todo el gran aparato que conforma la Secretaría General de Gobierno vaya funcionando, que vaya cumpliendo con su objetivo y generando condiciones para que todas las áreas cumplan con su función.