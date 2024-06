Cientos de zacatecanos ovacionaron el concierto Gamer Sinfónico, de la Orquesta de Cámara del Estado de Zacatecas

Por: La Jornada Zacatecas •

Zacatecas, Zac., 23 de junio de 2024.– “Gamer Sinfónico”, estupendo concierto de temporada, que fue ovacionado por más de 500 zacatecanos congregados en el Teatro Fernando Calderon, ofreció la Orquesta de Cámara del Estado de Zacatecas (OCEZ), bajo la batuta huésped de Alfredo Ibarra y la organización del Gobierno de Zacatecas, a través del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) “Ramón López Velarde”, en el marco de la Agenda por la Paz.

Piezas de películas, videojuegos y series como el tema de Game of Thrones, de Ramin Djawadi; Mario Bros, de Koji Kondo; Sonic the Hedgehog, de Masato Nakamura; Castillo Vagabundo y Ni No Kuni II, de Joe Hisaishi; The Legend of Zelda, de Koji Kondo; Kass’ Theme. The Legend of Zelda. Breath of the Wild, de Manaka Kataoka y Yasuaki Iwata, fueron algunas de las piezas interpretadas la noche de este domingo, repertorio producto de una encuesta realizada a través de las redes sociales del IZC, que tuvo la participación de miles de seguidores.

Dirigido magistralmente por Alfredo Ibarra, cuya formación tiene su génesis en el Conservatorio Nacional de Música, donde fue alumno de Istvan Horvath, el primer concierto de temporada rindió homenaje póstumo, antes de su inicio, con un minuto de silencio y otro de aplausos al joven David Cortez López, fagotista de esta institución musical, la que actualmente cuenta con 50 músicos, todos residentes en la ciudad de Zacatecas, quienes, gracias a su talento, sensibilidad y destreza musical, han dado a la población zacatecana interpretaciones de un alto nivel técnico musical.