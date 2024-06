Exigen justicia por el asesinato de 2 campesinos en Veracruz

Por: La Jornada •

Puebla, Pue. Familiares de Jorge y Alberto Cortina Vázquez, integrantes del Movimiento en Defensa del Agua en la Cuenca Libres Oriental, asesinados el pasado jueves por elementos de la Fuerza Civil de Veracruz durante el desalojo violento de un plantón instalado por agricultores y ejidatarios frente a Granjas Carroll, en la comunidad de Totalco, municipio de Perote, exigieron justicia y el retiro de esa empresa que contamina y acapara el agua de la región.

“¡El asesinato es responsabilidad del Estado, pero también de Granjas Carroll. No estaremos tranquilos hasta que haya castigo para los homicidas y que se vaya la compañía que nos ha asesina poco a poco y, ahora, de tajo, terminó con las vidas de Jorge y Alberto”, reprocharon durante el velorio este fin de semana, al que asistieron cientos de lugareños.

En entrevista, los parientes de Jorge y Alberto, de 37 y 27 años, demandaron castigo a los responsables intelectuales y materiales de los asesinatos, que dejaron a seis huérfanos en total, cada uno padre de tres hijos, ninguno mayor a 9 años.

La atmósfera gris por el cielo nublado y el rito luctuoso contrastó con el colorido de los trajes y atuendos de sus compañeros de cuadrilla, Gracejos, que se hacen llamar Los Cachines, quienes los despidieron en medio de danzas a unos metros de los féretros.

Los hermanos fueron vestidos con el hábito de San Judas Tadeo. Su tía María de los Ángeles Cortina explicó que se decidió hacerlo así por la práctica religiosa de ambos jóvenes, ambos asistían en bicicleta a cada peregrinación de las diferentes vírgenes y santos en el país.

“Esa era la única afición de mis sobrinos, se iban cada año a ver a la virgen de Juquila, a la de Guadalupe. Ellos no tomaban, no fumaban. Me informaron que antes de morir, el mayor de mis sobrinos dijo a alguien: vea por mis padres, por mis hijos, por favor no los desamparen”, relató entre llanto.

Familiares de Jorge y Alberto explicaron que el tractor que tenían era una de sus posesiones preciadas, pues no sólo lo usaban en sus tareas en la agricultura sino que los ocupaban en festivales y desfiles, subiendo a los niños en el vehículo que adornaban con flores y listones de colores. En Navidad le colocaban luces.

Narraron que el tractor fue usado en el plantón de Granjas Carroll y cuando la policía llegó disparando al aire, con gases lacrimógenos, trataron de quitar el vehículo para ponerlo a salvo; fue entonces cuando los agentes dispararon, primero a las llantas, y luego los alcanzaron y los obligaron a bajar. Después de eso los encontraron ensangrentados por los disparos realizados “a quemarropa”.

Gabriela, una de las viudas, confirmó que los cuerpos de ambos tenían varios disparos. “Queremos justicia, es lo único, que se castigue a quienes los acribillaron y a quien dio la orden de ese operativo”, reprochó.

Ayer, en el poblado de Totalco se realizó el sepelio de Jorge y Alberto. Con el sonido de tamborazos, de los cláxones de los automóviles y de una bocina de la que se escuchaba la canción Amigo, de Roberto Carlos, un tumulto acompañó los ataúdes de los hermanos. Al frente del contingente iba el tractor de la familia.

Cientos de personalidades repudian “brutal represión”

En este contexto, más de 160 organizaciones y mil 200 personalidades condenaron la “brutal represión” contra los pobladores de la Cuenca de Libres-Oriental que protestaban contra la empresa Granjas Carroll, en la cual fueron asesinados los campesinos Jorge y Alberto Cortina Vázquez, por parte de elementos de la Fuerza Civil, y exigieron dar con el paradero de los responsables. En un pronunciamiento, culparon de este atentado contra los pueblos en defensa de su territorio, a las fuerzas de seguridad del gobierno de Veracruz, a cargo del morenista Cuitláhuac García Jiménez.

Entre los firmantes del documento figuran la Alianza Biodiversidad en América Latina, Grain (Ecuador y Brasil) Redes-Amigos de la Tierra (Uruguay), ETC Group (México), Grupo Semillas (Colombia), Acción Ecológica (Ecuador), Campaña Mundial de la Semilla de Vía Campesina, entre muchas otras organizaciones.