Ricardo Monreal, en su mejor momento para encabezar candidatura a la presidencia en 2024

Ricardo Monreal Ávila, ex gobernador de Zacatecas y aspirante a la candidatura del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia de México, aseguró que está en su mejor momento “como hombre, ser humano y como político” para enfrentar este proceso y encabezar dicha candidatura y subrayó que, de no salir favorecido, no representará a otros colores y permanecerá en el partido guinda.

En el quinto día del proceso interno de Morena, Monreal Ávila presumió de haber recorrido ya mil 600 kilómetros al visitar la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Hidalgo y ahora Zacatecas, donde sostuvo reuniones con sectores y líderes y encuentro con militantes de los municipios de Sombrerete y Jerez.

“Estoy imprimiéndole una dinámica muy fuerte a todo el proceso que estamos viviendo, este proceso interno, y estoy muy contento porque finalmente aceptaron que tenía méritos, capacidad y talento para poder estar en las grandes ligas. Soy un político resiliente, de lucha, de esfuerzo y de trabajo. Diría que estoy en mi mejor momento como hombre, como ser humano y como político”, aseguró el fresnillense desde un céntrico hotel de la ciudad de Zacatecas.

Al recordarle que él fue quien exigió piso parejo en esta contienda, Monreal Ávila subrayó que en los acuerdos firmados se comprometió a respetar y no descalificar el proceso, pues señaló que tiene confianza en que el partido vaya generando condiciones de igualdad. “Tenemos cinco días apenas y en los estados donde he caminado he visto una actitud respetuosa de los gobernadores y una actitud respetuosa del partido. Yo creo en el piso parejo y creo que vamos a llegar bien a la encuesta, en todas partes nos reciben bien. No voy a demeritar, a descalificar ni a cuestionar este proceso interno”, dijo.

Con respecto a los 5 millones que se les autorizó para el proceso interno, Monreal Ávila señaló que el partido no se los entrega a ellos, sino que es el mismo instituto político el que cubre y paga los eventos, y de estos hará corte cada semana. “Está cuidado porque tanto del partido como del INE hay auditorías y acompañamientos de ambas instituciones”.

En cuanto a los perfiles y propuestas, Monreal Ávila apuntó que es quizá el único que está planteando una reconciliación nacional, pues para atacar los grandes problemas que se tienen, como la seguridad, que no se puede soslayar y ocultar, es necesario que haya unidad para enfrentar este flagelo y este “cáncer que está carcomiendo a la sociedad”. Una de las prioridades que está planteando, dijo, es recuperar la paz y la tranquilidad de México, pues sabe cómo hacerlo y estar unidos es fundamental. “Sin reconciliación no hay nación”, aseveró.

Por otra parte, enfatizó en que no está en sus planes y agenda ningún tipo de declinación en este proceso y llegará hasta el final, pues tiene esperanza de dar buenos resultados, ya que en apenas cinco días ha visto una respuesta creciente en la aceptación ciudadana. “Quiero llegar hasta el final, voy a llegar hasta el final y estoy seguro de que va a haber sorpresas. Ya lo dije, me voy a quedar en Morena, voy a luchar en Morena y he decidido mantener aquí mi posición política e ideológica al lado del movimiento que fundó Andrés Manuel López Obrador”, respondió, haciendo referencia a que no se irá a la oposición.

En respuesta a la pregunta de si hay un candidato o candidata del presidente, el político zacatecano aseguró creer en el presidente porque es un demócrata y en el ámbito de sus atribuciones, va a cuidar la unidad y respetar la legalidad. “Tengo confianza en que el proceso que estamos llevando a cabo nos genere condiciones de equilibrio, equidad, competencia igualitaria”, y en su tierra dijo sentirse bien, pues es el único aspirante del norte y dijo que de esta región se generará un parteaguas y tendrá el respaldo de sus paisanos.

El partido actúa con inteligencia y no viola la ley

Con respecto a los ataques y denuncias de la oposición, por los supuestos actos anticipados de campaña, el senador con licencia apuntó que Morena actuó con inteligencia al diseñar este proceso interno, pues el contender internamente por el cargo de coordinador nacional de los Comités para Defender la Transformación, dijo “es muy ingenioso” y no viola la ley. “Se actuó con habilidad jurídica para no vulnerar la ley en ese sentido”, aunque subrayó que el resultado de la encuesta no es jurídicamente vinculante para la sucesión presidencial, pero políticamente sí.

Reformas pendientes

De igual forma, Monreal Ávila consideró que hay tres leyes o reformas pendientes de la Cuarta Transformación y esos son temas que está planteando: la primera es la Reforma Electoral, pero una que sea consensada ampliamente, discutida, porque es importante para actualizar el sistema electoral democráticamente, de ahí que declaró que no le sorprendió la decisión reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La otra reforma es al sistema de justicia, dijo, incluyendo la impartición y procuración de justicia y, entre esto, el nombramiento de jueces que sean nombrados directamente por el pueblo. En ese sentido, dijo, compara la idea del presidente Andrés Manuel López Obrador, que a su vez está acudiendo a la historia para plantear esto. Y la tercera gran reforma sería la fiscal, la cual dijo es clave y fundamental para que se haga en los próximos años.

Finalmente, Ricardo Monreal Ávila subrayó que, de ser el elegido, iría por la “continuidad con cambio” y no por el “continuismo”, pues aun y cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador haya incrementado políticas públicas exitosas, él buscaría la continuidad con cambio en aquellas que no estén funcionando, necesiten ser reforzadas o enriquecidas.