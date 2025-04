Rechaza Sheinbaum recesión y afirma solidez económica con inversiones y Plan México

Por: La Jornada •

Ante los reportes del Inegi sobre una ligera caída de la economía en 0.2 por ciento , la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las proyecciones de que la economía mexicana pueda entrar en un periodo de recesión.

En una breve referencia a la difusión de este reporte dijo que no corresponde a la realidad porque, según dijo, no considera la instrumentación del Plan México y las inversiones que atraerá su implementación.

Atribuyó el reporte de caída económica a la renovación del gobierno federal. Esto es, cuando una administración concluye, se cierran las obras públicas y con la entrada del nuevo gobierno se anuncian nuevas pero hay un periodo para lanzar la licitación, y actualmente se está en esa etapa. Cuando se reanuden se reactiva la industria de la construcción que es una de las que tienen mayor impacto en la economía.

Destacó además que e tiene contemplado formalizar en breve el anuncio de nuevos polos del bienestar en el país que se ubicaran en distintos estados del país. No porque Chihuahua o Guanajuato no esté gobernado por nuestro movimiento, no se va a promover estos proyectos, “tenemos la obligación que trabajar para todos”.