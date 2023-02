Milpillas está vivo, pero detenido hasta que se resuelvan conflictos en comunidades: Rodríguez

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Susana Rodríguez Márquez, titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA), informó que el proyecto de la presa Milpillas para abastecer de agua al corredor Calera-Zacatecas-Guadalupe, “está vivo”, pero detenido hasta que se resuelvan los conflictos sociales en las comunidades colindantes; ante esa situación, se prepara un proyecto alternativo para captar agua de la lluvia en cuatro puntos del estado.

Comentó que el abasto del agua en la entidad es prioritario para Gobierno del Estado, pero “el megaproyecto de Milpillas se encuentra en pausa. Es un proyecto que está vivo, pero necesitamos actualizarlo y traerlo a valor presente porque hasta el año pasado el importe de este proyecto ascendía a 7 mil 711 millones de pesos y acceder a ello implica presentar y justificar el proyecto en todas sus dimensiones”.

Recordó que en la visita a Zacatecas del presidente Andrés Manuel López Obrador, en noviembre del 2021, pidió la resolución de los problemas sociales en torno al proyecto y que todos los involucrados estuviesen de acuerdo.

“El tema social se refería al de los predios, no hubo consenso entre los propietarios de los predios aledaños a la presa y tuvo que detenerse. El proyecto sigue vigente, tiene etiqueta en la Secretaría de Hacienda más no tiene recurso, eso es importante clarificarlo, y en este presupuesto 2023 no tiene un solo peso de recurso, pero la etiqueta sigue ahí, Eso quiere decir que el proyecto está considerado, más no se le otorgó recurso”, explicó.

Asimismo, Rodríguez Márquez expuso que el volumen que está destinado para el proyecto sigue reservado en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero estos son dos de varios rubros que se deben rescatar para continuar con el proyecto.

Refirió que la Secretaría del Campó realiza gestiones con los ejidatarios propietarios de los terrenos aledaños al espacio donde se plantea construir la presa para tratar de llegar a un acuerdo, pero no hay novedades sobre los avances.

Mientras tanto, informó que la SAMA ha iniciado con la elaboración de un proyecto alternativo, igualmente ambicioso, que plantea captar el agua de la lluvia en cuatro puntos del territorio estatal, a partir de los cuales se abastecería el vital líquido a las diversas regiones.

“Este es un proyecto ambicioso porque se trata de buscar agua. Los mantos acuíferos de Zacatecas están sobreexplotados y hemos estado perforando, pero no hemos captado la poca agua que en un momento tenemos cuando ha habido lluvias. Es decir, el agua que cae no la captamos, no la almacenamos y se va”, dijo.

Por tanto, Rodríguez Márquez indicó que, si llegado el momento se decide no continuar con el proyecto de la presa Milpillas, entonces se recurrirá a otras alternativas como esta que plantea captar el agua en cuatro puntos geográficos del estado que permita abastecer el vital líquido.

Con este proyecto alternativo, agregó, se buscaría la asesoría de especialistas y se considerarían las experiencias que hay en otros estados de la República en torno a este tipo de proyectos.

“La intención es presentarle al gobernador una alternativa a la presa de Milpillas porque el tema del agua en Zacatecas no se puede dejar de lado y no es un tema de administración, sino que es un asunto permanente que hay que darle vías de solución”, expresó.

Reiteró que el problema del agua es de índole nacional, pero Zacatecas es de los estados donde hay mayor preocupación, motivo por el cual se debe plantear varias alternativas para atenderlo.

Rodríguez Márquez precisó que todavía no hay un estimado de cuánto recurso pudiera costar este proyecto debido a que apenas se está preparando la propuesta y presentarla al gobernador David Monreal Ávila.

Además, “no sería un tema local. Estamos buscando la asesoría o trabajar con empresas de tecnología incluso extranjeras que nos aseguren que haya resultados de todo tipo, desde las presas que ya tenemos”.

Explicó que la propuesta consiste en captar el agua de la lluvia en cuatro puntos estratégicos de la entidad, donde las condiciones geográficas sean idóneas para construir la infraestructura necesaria y así abastecer de agua a todas las regiones.

Por otra parte, informó que en la SAMA recibieron pocos archivos de la administración anterior sobre el proyecto de Milpillas y, considerando la magnitud, solamente hay un expediente pequeño con información muy limitada.

Rodríguez Márquez recordó que el asunto se turnó a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior del Estado, quienes deberán dictaminar si hubo alguna irregularidad de parte de los ex funcionarios.

No obstante, “tengo que reconocer que hubo un mal manejo, por ejemplo, en la cuestión de los predios, donde se les pagó un precio a unos ejidatarios y otro precio a otros, pero no sabemos cuál fue el criterio. Además, no hay certeza de que de que el dinero se haya recuperado o en qué se gastó. Son muchas interrogantes que los órganos fiscalizadores tendrán que responder en su momento”, concluyó.