Aprueban diputados locales las leyes de ingresos de varios municipios del estado

Con 22 votos a favor y uno en contra, diputados y diputadas de la 64 Legislatura aprobaron en lo general las leyes de Ingresos de los municipios de Calera, Morelos, Zacatecas, Fresnillo, Tlaltenango de Sánchez Román, Jerez y Guadalupe, a los que, aseguraron, les tuvieron que “corregir la plana” por aumentos y nuevos impuestos; además, aprobaron que Morelos incremente el predial minero a la empresa Capstone Copper Cozamin.

En la discusión del dictamen para hablar a favor, la diputada Priscila Benítez Sánchez refirió que, a pesar de las adversidades, se terminaron en tiempo y forma los trabajos de análisis de las leyes de ingresos y, además, con mucho éxito, pero el objetivo fundamental, dijo, fue buscar el funcionamiento para atender la demanda de todos los ciudadanos y dar solvencia a los ayuntamientos, todo ello dentro del marco de respeto a la autonomía constitucional de los municipios y sus atribuciones.

Asimismo, la legisladora, quien preside la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal señaló que disminuyeron impuestos que venían con bastante incremento y, de manera objetiva, se trabajó con pluralidad defendiendo siempre el beneficio de los zacatecanos. “Se le corrigió la plana a Fresnillo, Jerez, Zacatecas y Guadalupe porque traían multas para los ciudadanos que ascendían hasta un millón de pesos. No acompañamos esas propuestas, no vamos a acompañar impuestos nuevos, dobles impuestos. Los diputados de esta comisión no estuvimos a favor, buscamos los equilibrios, sabemos que los ayuntamientos tienen sus atribuciones y buscamos una justa medida”.

Desde tribuna, Benítez Sánchez detalló que el mayor impacto que observaron es que había más impuestos para el comercio, que tan afectado se ha visto. En Guadalupe, dijo, una papelería iba a tener que pagar más impuestos; también en la renta de espacios públicos como la Casa de la Cultura y hasta en el mobiliario aumentaron los precios, que parecen mínimos, dijo, pero que tuvieron que revisarse minuciosamente. Mientras que, en Zacatecas, hicieron un decremento en las callejoneadas porque la capital necesita turismo.

En su momento y también para hablar a favor del dictamen, el diputado Xerardo Ramírez Muñoz destacó el trabajo importante a interior de la Legislatura para que los ayuntamientos no se excedan en impuestos que estén fuera de la ley o de la proporción, pues se observó que hay municipios que quieren imponerle a los ciudadanos impuestos que no corresponden a una realidad y sobrepasan sus facultades.

Para el caso de la capital, el legislador del Partido del Trabajo destacó que no habrá aumento en el impuesto predial y algunas modificaciones se regularon sobre todo porque en Zacatecas se necesita fomentar el turismo y con la reducción de algunos impuestos se puede detonar, esto para el rescate del Centro Histórico que necesita, dijo, recuperar su brillo.

Por su parte, y para hablar a favor también, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Gabriela Basurto Ávila recordó que los municipios son los más castigados con el apoyo federal y debido a ello es que los ayuntamientos buscan obtener más recursos, pero, desgraciadamente, los aumentos van para la ciudadanía.

“Guadalupe mandó aumentos de productos y derechos que les iban a cobrar a las abarroteras, papelerías, negocios pequeños que sostienen la economía de Guadalupe, ahí quería empinárselos. Agradecerles a la Comisión de Hacienda por hacer un trabajo puntual donde no les permitieron que subieran, porque había muchos impuestos que no era posible que se tuvieran esos incrementos. Se deben generar ingresos propios pero razonables”, concluyó.

Al final, con 22 votos a favor y uno en contra se aprobaron los dictámenes en lo general, mientras que en lo particular el diputado Ernesto González Romo presentó una reserva a los dictámenes de las Leyes de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del 2024 de los municipios de Morelos, Zacatecas, Tlaltenango y Calera, en materia de predial minero. Por otra parte, la diputada Karla Dejanira Valdez Espinoza reservó el artículo 91 de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del 2024 del municipio de Fresnillo.

La reserva de González Romo proponía incrementar a 3 por ciento el aumento en el predial minero para los casos de Calera, Zacatecas, Tlaltenango y Morelos. En el caso del último municipio, dijo el legislador, porque tiene una actividad minera importante y los temblores que han sacudo a la capital se deben a la empresa asentada en ese municipio, por lo que puso que el ingreso pasara de 1.5 por ciento a 3 por ciento por el valor de las construcciones. Asimismo, el legislador aclaró que en el caso de Fresnillo no lo hizo porque ahí ya hay un amparo de Grupo Peñoles y se caía en peligro de afectar las finanzas del municipio.

La reserva al dictamen de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del 2024 del municipio de Morelos en materia de predial minero, así como la presentada para el artículo 91 del dictamen de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del 2024 del municipio de Fresnillo, fueron aprobados por mayoría de las y los diputados presentes.