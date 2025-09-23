Diputados de Zacatecas presentan iniciativas sobre trata de personas, justicia laboral, caza deportiva y energía

Por: ALEJANDRA CABRAL •

En el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños, la diputada Ana María Romo Fonseca planteó reforzar presupuestalmente el programa estatal contra la trata y volver permanente la campaña “Tú me cuidas, yo te cuido, no más trata de personas”.

Recordó que Zacatecas ocupa el sexto lugar nacional, con 22 víctimas registradas por la CNDH en el primer semestre de 2025, y denunció que la pobreza, la discriminación y los prejuicios machistas abren paso a un delito que impacta sobre todo a mujeres, migrantes y menores de edad.

Santos Antonio González Huerta presentó una reforma constitucional para que el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática deje de ser un órgano administrativo y pase a formar parte del Poder Judicial del Estado, con el fin de garantizar su independencia, imparcialidad y certeza jurídica. Argumentó que la actual estructura lo hace vulnerable a presiones políticas y limita su eficiencia.

En respuesta a denuncias ciudadanas sobre caza indiscriminada en municipios como Monte Escobedo y Valparaíso, Juan Manuel Esquivel Hurtado propuso regular la caza deportiva en la Sierra Madre Occidental y reforzar la protección de especies emblemáticas como el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), en estos municipios.

Plantea que la Secretaría de Agua y Medio Ambiente celebre convenios con autoridades federales para otorgar licencias de caza, pero excluyendo especies en riesgo. Esquivel Hurtado resaltó la centralidad del venado en la cosmovisión wixárika como ser sagrado y guía espiritual, así como su papel ecológico como dispersor de semillas y regenerador de bosques.

Marco Vinicio Flores Guerrero propuso crear una Agencia de Energía como órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, con autonomía técnica y la encomienda de impulsar el desarrollo energético en Zacatecas. Tendría facultades para promover el uso eficiente de la energía, gestionar financiamiento, asistencia técnica y modernización tecnológica, así como atraer inversiones y generar empleos.

Con nuevas disposiciones en los artículos 36 y 56 de la Ley de Hacienda estatal, el diputado Alfredo Femat planteó impulsar la movilidad sustentable para que los vehículos eléctricos nuevos, así como los híbridos con motor de combustión o de hidrógeno, paguen el impuesto de tenencia con una tasa del 0 por ciento.

María Dolores Trejo Calzada presentó una iniciativa de reforma para que el juicio político proceda expresamente contra quienes ejerzan violencia política en razón de género. La propuesta busca llenar un vacío en la normativa local, pues actualmente este mecanismo de control se centra en faltas administrativas graves y delitos cometidos por servidores públicos, sin incluir de forma explícita las conductas de hostigamiento, exclusión o agresión que obstaculizan los derechos políticos de las mujeres.