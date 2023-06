Pese a investigación “sólida”, sigue sin solución el homicidio de Raúl Calderón

Por: KAREN GARCÍA •

A dos meses del dictamen que aprobó la 64 Legislatura del estado, para quitarle el fuero al ex alcalde de Guadalupe, Julio César “N”, quien es acusado de robo y homicidio calificado de Raúl Calderón, Armida Calderón, hermana del abogado zacatecano, asegura que, pese a haber una investigación “sólida” del caso, hay una extraña paralización del asunto.

Armida Calderón dijo a La Jornada Zacatecas que “aunque de los hechos no puedo opinar, por desconocimiento, principalmente, sí puedo decir que es muy extraña la paralización del asunto, pues pese a una investigación sólida, el trabajo profesional de los intervinientes, peritos principalmente, un proceso legislativo ágil y acertado, aún no hay nada, los posibles partícipes sustraídos de la justicia, un juicio que no inicia, rumores, puros rumores, actuación sospechosa que raya en el acoso y el clima de impunidad que se ha empezado a normalizar”.

Es importante mencionar que, desde el inicio de este mes, se cumplieron más de 150 días del acontecimiento que marcó a la familia de la víctima y que, a pesar de los importantes avances en el caso, hasta el día de hoy no hay una resolución ni justicia para Raúl, quien fuera encontrado sin vida el pasado 2 de enero del presente año.

Julio César “N”

Es importante recordar, que desde el pasado 4 de mayo, Darío Gamón Rodríguez, abogado de Julio César “N”, informó que el juzgado admitió una demanda de amparo en contra del procedimiento de desafuero que realizó la Legislatura del estado contra su cliente.

Al respecto, informó que recibió la notificación en la que “se admitió a trámite la demanda de amparo, se fijó la fecha del 9 de junio y se solicitó a la Legislatura informes, es decir, es el inicio del juicio de amparo y conoceremos si se concede o no cuando se dicte una sentencia de fondo”, expresó.

Al ser admitida la demanda de amparo da inicio formal el juicio, a partir del cual se definirá si se concede o no, pero se espera un resolutivo favorable, puesto que no hubo el debido proceso de los legisladores para desaforar al ex alcalde de Guadalupe.

El documento de notificación, remitido por el juzgado, expone: “téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Julio César por propio derecho, contra actos de la 64 Legislatura del Estado de Zacatecas y su Comisión Jurisdiccional, por violación a diversos preceptos Constitucionales”.