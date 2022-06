Por: PILAR ALBA* •

La Gualdra 530 / Río de Palabras / Aniversario 11

Las palabras fluyen, unas a otras se arrastran, se dejan llevar, chocan, pelean, se desgastan; pero al final su valor y sentido permanecen. Las palabras se desgajan como los cerros al pasar la lluvia; caen en leve arena primero, luego en cascada y al final se dejan venir como rocas que si te tocan pueden causarte y causar un gran daño; por eso hay que ser cuidadoso con ellas. Las palabras también se descuelgan como los frutos de los árboles y nutren a quien las recibe con oído abierto, con mente fresca; son como mangos, sandías, melones, fresas… o el sabor favorito al gusto del lector, del oyente. Ellas no son como las piedras: estáticas; a las palabras las arrastra el agua, junto con ella cantan, recitan, rezan, piden ser leídas y escuchadas. Canturrean al son de los manantiales melodías dulces que arrullan a los niños recién nacidos, pero también pueden junto a la violencia de la marea entonar himnos de verdad y guerra. Aquí, en esta Gualdra, durante once años, ha fluido un Río de Palabras: cuentos, poemas, disertaciones y reflexiones; convertidos en ensambles de pensamientos que se han quedado en tinta, papel, pantallas electrónicas, mentes y corazones. De dónde llegan las palabras de este río que fluye, de este flujo en el cual como en sus aguas: nos bañamos y no nos bañamos, porque nunca son las mismas; ya lo dijo Heráclito, uno de los tantos patriarcas que supieron en su sabiduría la fuerza que las palabras llevaban. A dónde se trasladan, dónde resuenan. En qué mentes empiezan a anidarse y ser ruido; a transformarse en otras nuevas, en otras distintas palabras. Dónde crecen, quién las siembra, quién las cultiva. Quién con ternura las teje y puede con ellas ablandar los más duros corazones. Quién con gran fuerza las estampa en la cara como un golpe certero. Quién las dice con verdad, quién con mentira. Quién simplemente como yo juega con ellas. Varias veces me he sumergido en este río sí, en este río de las palabras y me he dejado arrastrar y he arrastrado conmigo a varios en sus aguas. He leído las palabras de otros. He, sin saberlo, entablado con varios de ellos un diálogo azaroso y fructífero. He también encontrado en este fluir a veces la calma. Las palabras con sus sonidos me han enseñado también que a veces es necesario parar, guardar silencio; esperar que maduren para que salgan, rompan el silencio y este Río de Palabras siga fluyendo.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_530_