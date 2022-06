Barroquismo noir: Decision to leave, de Park Chan-Wook

Por: SERGI RAMOS •

Una de las controversias más habituales en el cine, y extensible al arte en general, enfrenta dos escuelas distintas. Por un lado, los partidarios de la mayor sobriedad y concisión formal, teorizada por el crítico André Bazin en los años 1950, e históricamente encarnada por cineastas como Robert Bresson o Michelangelo Antonioni –y hoy los celebrados Bela Tarr o Lisandro Alonso-. Su influencia se ha convertido en uno de los pilares estéticos del cine de autor reivindicado por festivales como el de Cannes, dando pie a apelaciones tan malsonantes como las de slow cinema.

Por otro lado, podríamos observar una tradición de cineastas que privilegian la profusión y la artificialidad, cuyo referente más evidente serían los grandes realizadores soviéticos -Sergei Eisenstein o Dziga Vertov- y cuyos herederos –si obviamos el posicionamiento ideológico para mantenernos en lo puramente formal- podrían ser Martin Scorsese, Quentin Tarantino o Christopher Nolan. Este estilo, si bien cuenta con algunos favores en los festivales de cine autor, tiene también sus detractores, que le acusan de ser un derivado de la estética del videoclip típica de los años de 1990. En resumidas cuentas: Clasicismo vs Barroco.

Posiblemente, la clave de este enfrentamiento estético se encuentre en el uso del montaje (“Montaje prohibido”, dijo Bazin, “Montaje de atracciones”, Eisenstein). Los primeros creen que el cine es capaz de captar (y restituir) una trascendencia de la realidad en un plano, mientras que para los segundos la única verdad del cine reside en la manipulación de su lenguaje.

Excusarán esta digresión académica, que pretende resituar Decision to leave dentro de las coordenadas de la historia del cine. Porque la película del coreano Park Chan-Wook –director de Old Boy (2003) y The Handmaiden (2016)- presentada en la competición oficial, y ganadora del premio de la puesta en escena tiene uno de los montajes más apabullantes que este crítico recuerda, lanzando el relato de la película a mil por hora y manteniéndolo a esa velocidad durante las dos horas y media de duración.

Pero lógicamente, no se trata de seguir la fórmula de los blockbusters hollywoodienses, por la cual un plano no puede durar más de tres segundos. Sino de llevar al límite la capacidad de la elipsis para encadenar los instantes cruciales de una historia, eliminando todo lo demás y, al mismo tiempo -y ahí es donde la película propone un virtuosismo casi insolente- consiguiendo que cada plano siga estrechamente ligado al anterior gracias a la utilización de una miríada de conexiones formales, temáticas o simbólicas. Un plano, una idea.

Una vez descrita la forma, ¿qué cuenta Decision to leave? La historia de Hae-Joon, un policía en plena crisis de inercia matrimonial que debe resolver un caso de asesinato, en el que la esposa del difunto, Sore, se convierte en la principal sospechosa. Como en las mejores películas del cine negro clásico -revisen El gran sueño, de Howard Hawks-, el relato de la investigación criminal se enreda hasta volverse incomprensible. Queda la venenosa atracción de un hombre hacia una femme fatale cuya naturaleza e intenciones se disuelven en la más profunda ambigüedad. Convendría evaluar, eso sí, si el director consigue darle la vuelta a los estereotipos de género heredados del cine negro que ha decidido retomar.

El riesgo, con este tipo de cine, es que el virtuosismo barroco se convierta en artificiosidad, la voluta oculte el vacío, y que tanto giro acabe mareando al espectador. ¿Logra el coreano evitar el mero ejercicio formal? Decision to leave no solo demuestra su excelso arte de la puesta en escena, sino que aferrándose a sus personajes, consigue destilar una profunda melancolía.

