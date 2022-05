Urge mejorar las condiciones del transporte público y la conducta de los choferes

Por: CLAUDIA BELMONTES •

Tras el anuncio del incremento de un peso al pasaje del transporte público urbano, las críticas hacia el mal servicio y las malas condiciones del parque vehicular no se hizo esperar por parte de los usuarios, ya que consideran cada que se registra un aumento a las tarifas, los dueños prometen que van a cambiar las unidades y en realidad nunca sucede, además de que hay malos tratos por parte de los choferes y conducen de manera abrupta, porque en ocasiones ponen en riesgo la vida de los pasajeros y otros automovilistas.

- Publicidad -

En un ejercicio que realizó el equipo de La Jornada Zacatecas, se abordó una unidad de la ruta 14, desde Plaza Bicentenario con dirección a la colonia Las Huertas, pudimos observar que no todos los camiones se encuentran en mal estado, sin embargo, la forma de conducir el vehículo no era adecuada. El chofer manejó de manera desesperada, metiéndose en el camino de otros conductores y en esta ocasión hasta pasándose semáforos, lo que casi provoca un accidente automovilístico, porque otra unidad a la que correspondía pasar no pudo frenar.

De acuerdo con doña Eva, usuaria durante casi 10 años de esta ruta, los conductores manejan así casi siempre y en ocasiones peor, porque llevan prisa para llegar a la base y checar, «casi siempre manejan rápido y feo, uno tiene que ir bien agarrado porque brincan mucho y es peor si vas parado y es hora pico. Aparte muchos traen la música a todo lo que da y parece que están jugando carreritas con otros camiones. Éste, en el que vamos no está tan mal, pero hay unos en los que ni las ventanas se pueden abrir en época de calor, rechinan de todo y hasta hay asientos flojos, aparte los traen sucios, parece que nunca los limpian».

Finalmente, la entrevistada aseguró que es entendible que suban el costo del servicio porque todo se ha incrementado, pero ellos deberían también poner de su parte y entender que deben mejorar mínimo la atención y la forma en la que la brindan, «entiendo que no haya presupuesto para cambiar los camiones, pero mínimo el trato, limpiar las unidades y darle servicio. Hay camiones que se la pasan rechinando y ni llantas traen, así como no quieren que se enoje la gente, que suba, pero que se vea que se va mejorando».