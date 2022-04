Diálogo y colaboración entre poderes

Por: Miguel Ovalle •

Una vez concluido el proceso de veda por el proceso de revocación de mandato, retomamos este espacio para reseñar la labor legislativa.

Previo a la semana santa, el edificio del Congreso estuvo tomado por elementos de la policía estatal, impidiendo la realización de las sesiones.

La interlocución de las y los diputados fue de gran importancia para establecer un canal de comunicación entre los manifestantes y el gobierno del Estado. Lo hemos mencionado anteriormente, los exhortos que hace el Poder Legislativo no pueden ni deben quedar como simples “llamados a misa” que atienden solamente quienes quieran hacerlo.

Por ello es relevante la propuesta que hizo la diputada Gabriela Basurto para que los puntos de acuerdo no sean solo palabras que se lleva el viento. La legisladora planteó modificar la normativa interna de la legislatura para que se pueda generar un procedimiento posterior a la aprobación de un punto de acuerdo y que se logre obtener una respuesta. No se establece la obligatoriedad de ejecutar determinada acción, pero se plantea que exista una comunicación institucional a fin de saber si se aceptará o no determinado exhorto.

En ese mismo sentido, la legislatura pide ahora tener un diálogo directo con los titulares de las Secretarías de Seguridad, Educación, Finanzas, Salud y Desarrollo Social.

La principal demanda ciudadana es la seguridad. Por ello, los legisladores estimaron conveniente llamar a comparecer a Adolfo Marín Marín para que dé cuenta de las estrategias implementadas por la Secretaría a su cargo y las tareas que se realizan para combatir la delincuencia.

A la secretaria de Educación y al titular de Finanzas se les convoca para entre otros aspectos conocer de primera mano cuál es la situación económica de esas dependencias, luego del recurrente problema de falta de pago a los trabajadores de la educación al servicio del Estado.

Con el secretario de Salud se desea conocer a detalle las estrategias de atención en materia de salud. Es pertinente destacar que si bien se ha dado a conocer que Zacatecas ha cumplido sus metas en cuanto a vacunación contra el covid se refiere, no pueden relajarse las medidas porque la amenaza de una quinta ola está latente, así lo confirmó el director general del IMSS, Zoe Robledo durante su visita a la entidad.

Para nuestros representantes populares también es importante tener un acercamiento con el secretario de Desarrollo Social y que éste a su vez, informe sobre los avances logrados en los programas emprendidos por esa área de la administración estatal.

El diálogo y colaboración entre poderes sin duda traerá buenos dividendos para los zacatecanos.

Por otra parte, en la semana que concluye los diputados pusieron atención en un problema que suele ser frecuente en nuestra entidad y es el de la sequía. La falta de agua ha obligado a que los productores y ganaderos locales construyan bordos y represas para tratar de almacenar las precipitaciones pluviales. Sin embargo, dichas construcciones no siempre están hechas con la debida planeación, llegándose a convertir en una seria amenaza para la población. Por ello, en la LXIV Legislatura se ha reformado la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable para establecer que con el auxilio de las autoridades municipales en materia de protección civil y demás dependencias competentes, se vigilará el buen estado de la infraestructura de bordos, presas y sistemas de riego para evitar catástrofes en caso de alguna contingencia.

Combatir la violencia en contra de las mujeres, es otro asunto que de manera constante está presente en la sala de sesiones de la legislatura. Lamentablemente ese flagelo sigue lacerando a las familias zacatecanas. El Banco Estatal de Datos sobre Violencia Contra las Mujeres ha registrado más de 17 mil casos de violencia de septiembre de 2017 a marzo de 2020; la violencia psicológica y la física son las más frecuentes, lo cual convierte a las víctimas en un sector vulnerable, al igual que a las personas que han padecido un desplazamiento forzado.

Por lo anterior, los legisladores que integran la comisión de Desarrollo Social hicieron un llamado a la Coordinación Estatal de Planeación para que al momento de elaborar las reglas de operación de sus programas de beneficio social, se establezca que las mujeres víctimas de violencia y las personas desplazadas sean acreedores directos. Por cierto, en ese mismo sentido, los diputados Nieves Medellín y Georgia Miranda presentaron una iniciativa para que en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se incluyan la violencia mediática y simbólica.

Antes de cerrar esta columna, es necesario destacar que continúa también la reingeniería administrativa al interior del Poder Legislativo. Por ello se aprobó un programa de retiro voluntario para los trabajadores que deseen concluir su etapa laboral en este centro de trabajo. También se ha nombrado a un nuevo director de Apoyo Parlamentario, Héctor Rubin Celis; merecido sin duda por su larga trayectoria de servicio a la legislatura.