Nos hemos esforzado mucho para arribar al 2023 con finanzas sanas: gobernador

En entrevista con La Jornada Zacatecas, el gobernador David Monreal Ávila refirió que “no hay pretexto”, hay una buena expectativa en 2023 para Zacatecas, porque se le dará atención a todos los sectores y están puestas las vías para salir del “atolladero” y la emergencia social en que se dejó a la entidad, en tanto que en el tema de seguridad, pidió a los zacatecanos que tengan confianza porque el gobierno está haciendo lo propio y lo correcto.

“Lo primero que quiero decirle a los zacatecanos es que tengan confianza en nuestro gobierno porque nos hemos esmerado mucho, nos hemos esforzado mucho para arribar al 2023 con finanzas sanas, y contra la costumbre y la tradición, no tendremos cuesta de enero acá en Zacatecas en el gobierno y nos preparamos con un buen paquete económico para que dé atención a los diferentes sectores productivos poblaciones, todo encaminado a la generación de empleo, a la atención al comerciante, al campesino, al agricultor, al estudiante, al ciudadano”, dijo el mandatario estatal desde su despacho en Palacio de Gobierno.

Para Monreal Ávila, lo mejor que puede tener un gobierno son finanzas sanas, control del gasto y capacidad de operación, porque si no se tienen estas condiciones y características, aseguró, difícilmente se puede encaminar hacia el desarrollo y Zacatecas, dijo, hoy puede presumir que lo ha logrado, porque se ha revertido el déficit financiero y se logró ordenar las finanzas públicas al amparo del Plan Estatal de Desarrollo que se construyó derivado de la identificación de los cuatro ejes tractores que abrazan las vocaciones naturales del estado y que son garantía, dijo, si no se equivoca en el camino y se da lo mejor de sí: la minería, el turismo, la industria y el campo.

De igual forma, para tener mayor certeza en el manejo de las finanzas, el mandatario estatal detalló que se construyeron dos fondos económicos muy importantes: el primero es uno de estabilización que permitirá que ante la posible caída de participaciones y el crecimiento de la inflación como ya se anuncia, Zacatecas tendrá la oportunidad de compensar y no impacte en la proyección de gastos que se han diseñado para 2023. Este fondo, dijo, es único en el país y dará mucha confianza para poder hacia el desarrollo y crecimiento.

El segundo es un Fondo de Infraestructura que permitirá garantizar que toda la obra pública que se está iniciando, las obras prioritarias que se han diseñado para la movilidad y para el desarrollo de Zacatecas, se cumplan en tiempo y forma. Ambos fondos, precisó el gobernador, hacen una bolsa inicial de más de mil millones de pesos.

“Entonces hay una buena expectativa para el 2023. No hay pretexto porque vamos a poder dar atención lo mismo al comerciante que al agricultor; vamos a poder dar atención a los estudiantes, vamos a poder dar atención a los empresarios; es decir, están puestas las vías para que logremos salir del atolladero en el que nos metieron y que no era sencillo, porque era una verdadera emergencia social. Yo quiero y deseo demostrar que sí se puede, que ojalá y hayamos llegado a tiempo como lo estamos demostrando”.

Entre los proyectos importantes que arrancarán durante 2023, Monreal Ávila destacó en un primer momento uno que será de vital importancia en cuestiones de seguridad, de comercio y desarrollo económico, que es la autopista Osiris-Zacatecas-Aguascalientes, proyecto que buscará que parta desde el municipio de Fresnillo hasta los límites del vecino estado de Aguascalientes, es decir, se buscará construir todo el cuerpo de carretera con cuatro carriles de flujo, para lo cual se está comprometiendo una inversión superior a los 7 mil millones de pesos. A decir del gobernador, será una gran obra que iniciará este 2023.

El otro gran proyecto que destacó, es aquel que, según sus palabras, vendrá a resolver un problema de movilidad y contribuirá también al medio ambiente y que es el segundo piso, que será una obra con una inversión de 3 mil millones de pesos que acompaña a la inyección que se ha hecho ya para el Platabus, un proyecto heredado que ha costado mucho ordenarlo. “Yo estuve en el dilema, en el debate si le daba para delante o lo rechazaba, pero la verdad es que confío y lo voy a demostrar en los hechos que se va a poder rescatar”, dijo, porque lo que había no fue obra, sino que solamente hubo entrega de dinero en la administración pasada.

David Monreal dijo que pedirá al titular de Seduvot, José Luis de la Peña Alonso, que dé a conocer las irregularidades encontradas en el proyecto.

Otra obra importante es la modernización de la vialidad El Orito-Entronque salida a Guadalajara y Durango, que tiene una inversión de 375 millones de pesos, con el objetivo de dar fluidez a los más de 15 mil vehículos que a diario transitan por esa zona.

“Todas estas cosas pretendemos que se consoliden durante el sexenio. Quiero iniciarlas en 2023 para que nos dé tiempo y oportunidad y que queden muy limpias, muy bonitas y se puedan concluir antes de que yo terminé”, aseveró el jefe del Ejecutivo estatal.

En lo que respecta al proyecto Milpillas, clave para afrontar la crisis del agua que vive el estado, Monreal Ávila reconoció que era un buen proyecto de origen y le ha dado seguimiento, pero estaba “muy cochineado”, porque una gran cantidad de predios y de servidumbres fueron adquiridas por los funcionarios de la administración anterior, dijo, por lo que el proyecto se encuentra por el momento en un “atorón”, aunque admitió que se hará el esfuerzo porque el propósito del proyecto es resolver el problema delicado del agua, aunque por el momento se buscan alternativas como la instalación de pozos en varias regiones y que en 2023 serán, cuando menos, 15 más.

En seguridad, se está haciendo lo propio y lo correcto

Aunque los homicidios descendieron más de 13 por ciento en el año que recién terminó, en el tema de la percepción de inseguridad Zacatecas continúa ocupando los primeros lugares. En ese sentido, el jefe del Ejecutivo estatal pidió a los zacatecanos tener confianza porque el gobierno, aseguró, está haciendo lo propio y lo correcto, ya que ahora no se permite la impunidad y se está en un verdadero combate al crimen, atendiéndose la contención, pero también las causas, dijo.

“Nosotros creemos en esta estrategia del presidente y mientras no la varíe, nosotros vamos a seguir acogiendo a esa estrategia operativa. Lo hacemos por la seguridad, pero también porque es conveniente, porque los estados, los municipios, frente al comportamiento del delito fueron perdiendo capacidad de fuerza y de operación”.

Monreal Ávila reconoció que, si bien los delitos han disminuido en un año, esto ha costado muchas vidas de policías y ha sido complejo, pero dijo estar seguro que con la ayuda y contribución de todos los sectores como padres de familia, líderes religiosos, comerciantes y con la formación de las corporaciones policiacas, se puede lograr la paz, pues la seguridad, recalcó, dejó de ser un asunto de estado para ser un asunto de todos.

Además, en este que considera el “tema de temas”, refirió que se le invertirá mucho este año y abrirá una convocatoria para fortalecer las corporaciones policiacas. “Vamos a crear un nuevo centro de inteligencia que es muy necesario, con mayor tecnología, con mayor cobertura. Vamos a incorporar a municipios a zonas que, por falta de cobertura de internet o de red, no hay la posibilidad de la inteligencia en la seguridad. Los vamos a dotar de cámaras de seguridad, estamos haciendo todo un plan muy integral que daré a conocer muy pronto”.

“La gente en Zacatecas tiene que tener confianza de que estamos haciendo lo correcto, por fortuna no es sólo lo que exprese el gobernador, lo pueden consultar. A mí me dio mucho gusto que esta semana se publicará de parte de la Secretaría de Hacienda, que somos el estado número dos de 32, con mayor crecimiento de participaciones. Fuimos también de los tres primeros estados con mejor administración y ejercicio de gasto, y eso habla pues, del compromiso que hemos asumido como gobierno”.

En la comunión de las instituciones con la sociedad para enfrentar la inseguridad, se le cuestionó al gobernador sobre el trabajo realizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), instancia que, consideró, está muy acotada en su función y que tendría que hacerse una revisión profunda de su funcionamiento porque el delito creció mucho y, por ende, se le debe dotar también de mayores instrumentos, aunque consideró que el fiscal ha hecho un trabajo comprometido y hada dado resultados pero hace falta mucho más de lo que se ha podido avanzar.

Finalmente, Monreal Ávila reconoció que el reto de la gubernatura no ha sido fácil pues al estado se le abandonó: se deterioró con el crimen, se cayó la economía y se destruyeron las carreteras. “Conocía de la responsabilidad y conocía a lo que me enfrentaba, solo que me quedé corto, pensé que estaba más sencillo, pero ha sido verdaderamente complejo”.