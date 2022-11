Reconoce alcalde capitalino al poeta nacido en Fresnillo, Juan José Macías

- Publicidad -

Por su obra y aportación a la poesía, que manifiesta la belleza con palabras, el poeta nacido en Fresnillo en 1960, Juan José Macías, fue reconocido este viernes por parte del alcalde de la capital, Jorge Miranda Castro, con la Medalla al Mérito Poético «Roberto Cabral del Hoyo».

El homenajeado refirió, en su discurso, que el reconocimiento lo merece la poesía y no el poeta; no obstante, agradeció la distinción y dedicó el premio a sus maestros David Ojeda y David Huerta, así como a los jóvenes poetas, amigos y su familia, quienes han sabido soportar esa “manera suya de no estar”, dijo, porque la poesía es como estar ausente.

