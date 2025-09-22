Confía Sheinbaum que en el presupuesto de 2026 se cancele aumento aprobado por antigua SCJN

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum confió en que en la aprobación del presupuesto para 2026, se determine cancelar los 15 mil millones de pesos de aumento a su presupuesto que la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó, porque si se van a reducir los salarios y se va a aplicar un programa de austeridad republicana, como lo ha anunciado la nueva conformación de esta instancia, pues no se requiere ese aumento.
Durante su conferencia, dijo que sería importante que se elimine esta propuesta para poder destinar los 15 mil millones de pesos a otras prioridades como la inversión pública, programa de Salud y de Educación.
En otro orden de ideas , la presidenta dijo que no habrá modificaciones a la operación de las Aduanas en México, de tal manera que la secretaría de la Defensa Nacional mantendrá el control de las Aduanas en tierra y la secretaría de Marina, continuará la operación de las aduanas en puertos.