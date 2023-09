A pesar de mandato presidencial, IMSS sigue subrogando guarderías

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Aún y cuando desde 2019 el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha dicho no estar de acuerdo con la subrogación de guarderías por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esta institución continúa con esta práctica y en los últimos días en Zacatecas ha despertado polémica por la intentona de asociaciones civiles ligadas a la senadora Claudia Anaya Mota y su familia, de hacerse de un predio para construir una con ese carácter en la capital.

López Obrador aseguró desde el primer año de su gobierno que no estaba de acuerdo con esta práctica y que en su gobierno no se haría, pues en los sexenios pasados se hizo con la idea de privatizar la función del Seguro, pues al subrogar las guarderías, este ente ya no las atendía de manera directa, sino que daba el dinero para ellas.

“Nosotros no compartimos eso porque no sólo es el manejo del dinero, sino la seguridad. Cómo garantizamos la seguridad de los niños, la corresponsabilidad”. Por eso, argumentó en aquella ocasión, que el dinero se le daría directo a los padres de familia o tutores como se hace con otros programas sociales.

No obstante, el IMSS ha convocado para licitaciones públicas para subrogar el servicio de guarderías, como consta en el sistema Compranet. Lo hace, de acuerdo con la información de la propia institución, mediante convocatorias que se emiten nacionalmente, más no se asignan de manera directa, sino que revisan requisitos como estudios de mercado de las zonas y otros aspectos importantes. Y es que desde el IMSS se argumenta que las guarderías están contempladas en la ley del propio instituto como parte de las prestaciones a trabajadores.

Por el momento, la enajenación de un predio para la construcción de una guardería subrogada al IMSS para Inclusión Zacatecas, AC, presidida por Mariana Anaya Mota, hermana de la senadora Claudia Anaya Mota, está en manos de la 64 Legislatura. Esto, luego de que el alcalde capitalino, Jorge Miranda Castro, señalara que se hizo previamente un análisis para ver si era factible la necesidad de instalarla el fraccionamiento La Escondida, donde aseguró que hay demanda de ella, aunque reiteró que la última palabra la tienen los diputados.