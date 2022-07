Desde Zacatecas Ricardo Monreal presentó su plan de Gobierno

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Durante su visita a Zacatecas para asistir a la 35 Convención Regional de la Zona Noreste del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el senador Ricardo Monreal Ávila presentó una iniciativa de Reforma Fiscal que contempla la modificación de los procedimientos de fiscalización, reducir el Impuesto sobre la Renta (ISR), disminuir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre otros.

El legislador comentó que “haber llegado al poder nos obliga a mantenernos fieles a las causas que nos dieron origen, y a no dejar de luchar por alcanzar un país más igualitario, próspero, justo y en paz. Las metas alcanzadas en esta primera etapa de la transición política son doblemente meritorias, si se consideran las condiciones en que se recibió el país y los efectos devastadores de la pandemia”.

Sin embargo, señaló que es importante consolidarlas, y para ello se requiere encontrar nuevas medidas que permitan generar políticas públicas para atender los desafíos que aún permanecen vigentes.

Luego de esta primera etapa de transición, expuso que ahora la Cuarta Transformación debe centrarse en cinco ejes transversales: política fiscal, medio ambiente, política exterior, perspectiva de género y rendición de cuentas, con lo cual se podrá dar continuidad al proyecto de nación iniciado en 2018.

En ese sentido, Monreal Ávila expuso una iniciativa que ha elaborado para una Reforma fiscal en la que se establezca una serie de acciones para incrementar la infraestructura y las capacidades institucionales para garantizar un crecimiento sostenido.

Sobre esta reforma, refirió que, entre las acciones que se deben emprender en el ámbito federal, está la revisión de los sistemas digitales de registro y fiscalización de contribuyentes pues, con los sistemas digitales que existen podría ser posible realizar muchos de estos trámites de manera digital, evitando gastos de traslado a los contribuyentes, largas filas y trámites burocráticos que resultan innecesarios.

De la misma forma, dijo que es apremiante revisar los procedimientos de fiscalización y facultades de las autoridades para evitar abusos, excesos y corrupción, y para ello es importante establecer un sistema más integral, siempre proporcional y equitativo con la finalidad de que todos paguen su parte.

Al respecto, agregó que “existe la percepción equivocada de que la economía informal está integrada solamente por los que menos tienen. Sin embargo, la economía informal representa aproximadamente el 20 por ciento del PIB y más del 50 por ciento de la población”.

En ese sentido, Monreal Ávila indicó que se requiere de un empadronamiento y entonces cada quien que pague acorde a sus circunstancias. Es decir, el empadronamiento provocará un incremento en la recaudación y también la posibilidad de evaluar de manera efectiva las circunstancias de cada contribuyente.

Otra acción importante señaló, es reducir y simplificar el impuesto al ISR federal, ya que es una de las fuentes principales de financiamiento del Gobierno Federal en México. Este impuesto se recauda en proporción creciente a los beneficios económicos de la actividad realizada, por lo cual es progresivo, es decir, se aplican tasas diferenciadas con mayor incidencia en los segmentos de ingresos más altos.

No obstante, consideró que se debe revisar el conjunto de tasas impositivas que conforman el ISR y formar un esquema más “plano” y sencillo que fomente la inversión y reduzca los costos del cumplimiento de estas obligaciones.

Desde su perspectiva, esta medida transformaría el sistema fiscal de México en uno más justo y equitativo. Además, la simplificación reduciría los costos de cumplimiento para los ciudadanos y de fiscalización para la autoridad.

A la par, Monreal Ávila mencionó que se debe reducir la tasa del IVA y crear así una nueva canasta básica que sea objeto de la tasa cero, lo que permitirá la protección del poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos de la población, contrario a lo que sucede en la actualidad, en que se ha optado por un esquema de impuestos al consumo que contiene tasas impositivas y tratamientos fiscales diferenciados.

“Es necesario ampliar la base recaudatoria del IVA incluyendo productos que sin razón se encuentran exentos o gravados a tasa cero, tales como alimentos de lujo o tratamientos estéticos que reciben un trato medicinal, por poner ejemplos”, expresó.

Adicionalmente, afirmó que el IVA resulta más fácil de administrar y monitorear por parte de la autoridad tributaria. Al consumidor de menores ingresos se le podría compensar a través de un esquema de subsidios focalizados, lo cual representa una nueva concepción de la política social.

Por otra parte, comentó que se debe instrumentar un padrón Nacional de Beneficiarios de Programas Sociales como registro poblacional confiable para focalizar subsidios y programas sociales.

Según Monreal Ávila, “los cuantiosos recursos que se destinan a subsidios y programas sociales destinados a incrementar el bienestar de la población, principalmente de los sectores más pobres, resultarán siempre insuficientes si no contamos con un sistema confiable de padrones”.

Otro punto neurálgico de la reforma fiscal, detalló el senador, es el fortalecimiento de los sistemas y simplificación de procesos del Sistema de Administración Tributaria (SAT), porque a pesar de que ha avanzado en sus sistemas de monitoreo y fiscalización para aumentar la recaudación, se han registrado avances limitados en el desarrollo de sistemas que facilitan el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

En el ámbito local, opinó que es necesario modernizar los registros catastrales municipales, lo que podría dotar de recursos cuantiosos a los estados y municipios. Por ejemplo, un impuesto predial bien diseñado podría generar hasta tres por ciento del PIB en recursos adicionales. El lograrlo, podría ser posible si la Recaudación corre a cargo de estados y no de municipios.

Asimismo, consideró que, en paralelo a los impuestos al consumo, una fuente potencial de recaudación para los estados son los impuestos al ingreso de manera local. Este tipo de impuestos ya se han utilizado en México, pero no se ha aprovechado su potencial.

Este tipo de impuestos, concluyó Monreal Ávila, “deben implementarse de una manera cautelosa, pues una carga fiscal excesiva a nivel estatal podría desincentivar la inversión y tener efectos adversos. En el caso de las localidades con baja actividad empresarial, su introducción debería ser más gradual”.