Sheinbaum: el IMSS-Bienestar, un gran logro

Criticó que mientras son “ellos los que siempre hablan de la transparencia, de que no haya conflictos de intereses, etcétera, son los primeros en crearlo”.

No obstante, confió en que ese grupo –en el que hay otros cercanos a Lorenzo Córdova, ex presidente del INE– no tenga la influencia con que contaba anteriormente en el instituto. “Vamos a ver al servicio de quién están, porque me parece claro que no será al de Morena y los aliados, y de la 4T”. Se trata, subrayó, “de un grupo que pensó que el INE era su propiedad, y que hoy quieren seguir influyendo desde fuera”.

Interrogada en conferencia de prensa en Tlaxcala sobre la empresa Pénte + Soluciones, que ofrece litigar temas electorales con sus cinco integrantes, quienes estuvieron en puestos claves del instituto, la ex jefa de Gobierno señaló que se trata de quienes han actuado contra la Cuarta Transformación desde el INE, y ahora “ratifican que siguen estando en contra” desde fuera del organismo.

A la vez, refrendó que acudirá al festejo anunciado por el Presidente de la República para el primero de julio, pero demandó a sus simpatizantes no lanzar consignas, sino enfocarse en la conmemoración del triunfo electoral de 2018.

En Zacatelco, a media hora de distancia de la capital de la entidad, en una plaza cívica semitechada junto al mercado municipal, expuso que fue Andrés Manuel López Obrador quien creó las pensiones para adultos mayores, no el ex presidente Vicente Fox. “Hace poco Fox, no sé si se acuerden de él, imagínense, dijo que él había creado la pensión adulto mayor; es que ya se le olvida todo, ¿no?”

De igual forma, al recordar que Tlaxcala se sumó al sistema IMSS-Bienestar, lo que permitirá garantizar un sistema de salud para la población sin seguridad social, cuestionó: “¿y por qué se puede hacer todo eso? ¿Por qué antes no se hacía? O, ¿a poco Peña Nieto lo hizo? O, ¿a poco Calderón lo hizo? O, ya nos vamos más atrás, ¿a poco lo hicieron?” “¡No!”, respondieron los asistentes, tras lo cual, agregó: “¿En qué se usaba el dinero? Se iba a las bolsas de unos cuantos, se lo robaban; corrupción, privilegios para los gobernantes”.

La acompañaron en el templete los ex gobernadores de Tlaxcala Antonio Álvarez Lima y Alfonso Sánchez Anaya, este último con un mensaje breve ante algunos silbidos y abucheos que se escucharon.

Mientras en esa demarcación retiraron una gran cantidad de sillas que quedaron vacías, más tarde, en Apizaco, hubo un lleno para ver a la aspirante morenista, quien exhortó a continuar el legado del presidente López Obrador. “No podemos permitir que todo su trabajo se vaya por la borda”, subrayó.