Este domingo, Zacatecas fue sede de asambleas informativas de EsClaudia y sobre la reforma electoral

Por: La Jornada Zacatecas

El pasado domingo, el senador César Cravioto visitó los municipios de Juan Aldama y Zacatecas para celebrar sendas asambleas informativas sobre la reforma electoral presentada en el Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y fortalecer los comités de defensa para la profundización de la vida pública del país.

La reforma electoral ha sido rechazada por parte de los partidos de oposición, cámaras empresariales y algunos medios de comunicación, quienes tergiversan los propósitos y el contenido de la reforma, diciendo, a través de una campaña mediática engañosa y de marchas realizadas en Ciudad de México y en otros estados, que se pretende desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE), que el gobierno quiere tener el control del padrón electoral, de los nombramientos de los consejeros del INE y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Ante una asamblea muy nutrida y participativa en la capital del estado, el senador Cravioto dijo que la reforma no pretende desaparecer al INE; por el contrario, se busca fortalecerlo, para que la elección de los consejeros y magistrados dejen de ser un reparto burdo de los partidos políticos y que sea el pueblo quien participe en este tipo de nombramientos que son claves para vida pública del país.

Lo que no dice la oposición en sus marchas y en los medios de comunicación es que la reforma de López Obrador plantea terminar con los privilegios y el derroche de recursos públicos de las cúpulas partidistas, de los consejeros y de la alta burocracia del INE; lo que no dice la oposición es que, con la reforma, se eliminaría el presupuesto público para gasto ordinario de los partidos políticos; lo que no dice la oposición es que se reduciría de manera significativa el número de diputados federales y locales y de senadores, que se terminarían los legisladores plurinominales, que han sido espacios ocupados siempre por los dirigentes de todos los partidos políticos o por sus familiares e incondicionales; lo que no dice la oposición es que se quiere terminar con la duplicidad que representan los institutos electorales y tribunales locales de los estados. Todo eso no lo dice la oposición porque quiere seguir en los espacios de poder, porque quiere conservar sus privilegios y seguir enriqueciéndose a costillas del pueblo.

Por su parte, Ulises Mejía Haro, enlace estatal de EsClaudia, invitó a los presentes a participar en la marcha ciudadana que convocó el presidente López Obrador para este domingo 27 de noviembre en Ciudad de México; es una marcha en defensa de la Cuarta Transformación, es una marcha donde escucharemos, de viva voz del presidente, los logros alcanzados en estos cuatro años de su gobierno, entre ellos el combate a la corrupción e impunidad, la defensa de la soberanía nacional y el alto a las privatizaciones de los bienes públicos y a las condonaciones de impuestos a los grandes empresarios, el éxito de los programas sociales y las obras insignias de su gobierno como son el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, entre otras.

En las asambleas informativas se contó con la presencia de referentes estatales de la Cuarta Transformación, entre ellos Luis Medina Lizalde, Raymundo Cárdenas Hernández, Antonio Mejía Haro, Mirna Maldonado Tapia, Mariana Trejo, Alfredo Basurto, Dolores Herrera, Gilberto del Real, Fernando Arteaga, Iván de Santiago, Julián Guevara, Lourdes Delgadillo y Belén Gutiérrez.