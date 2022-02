La cabaña del tío Tom, de Harriet Beecher Stowe

Por: Miguel Ángel De Ávila González •

La Gualdra 515 / Libros

- Publicidad -

Un rico y humano propietario se ve obligado a vender a un mercader el mejor y más fiel de sus esclavos, el tío Tom, y a un chiquillo, Henry. La madre del chiquillo, la mestiza Eliza, huye llevándose a la criatura; perseguida, consigue, bajo las miradas aterrorizadas de sus perseguidores, atravesar milagrosamente el Ohio helado; encuentra luego ayuda y protección junto a una colonia de cuáqueros donde muy pronto se le reúne su marido, George, que también ha huido de su cruel amo, y juntos se trasladan al Canadá, donde se inicia para ellos una nueva vida.

Bastante más triste es el destino del tío Tom: consciente de lo que le espera, no huye y sigue al mercader, abandonando su familia con el corazón destrozado. El encuentro con la pequeña y suave Evangeline Saint-Clare, que induce a su padre a comprarlo, abre en su vida un paréntesis de melancólica serenidad y de ferviente vida religiosa. Evangeline posee la gracia de la belleza infantil, el sentimiento de amor hacia los débiles y oprimidos. Pero Evangeline muere y, poco más tarde, también su padre, herido por azar en una pelea.

Los esclavos son vendidos y el pobre Tom cae en manos del brutal Simon Legree, que le lleva a sus plantaciones de algodón con la intención de hacer de él un capataz. Tom se niega a maltratar a los demás esclavos y, sostenido por su fe, se atreve a hacer frente a su patrón, quien, enfurecido, lo hace azotar hasta la muerte.

Cuando el hijo de su antiguo amo llega, después de haberle buscado ansiosamente, para rescatarle y llevarle junto a los suyos en Kentucky, solo puede recoger sus últimas palabras de amor y de perdón. Pero la lección no se ha perdido, y el joven, apenas vuelto a su casa, libera inmediatamente a todos sus esclavos.

En el sereno ambiente de Kentucky, Tom es sencillamente un esclavo fiel a su amo hasta el escrúpulo, marido y padre amantísimo, excelente compañero y consejero de los demás esclavos y celoso cumplidor de sus deberes religiosos; cuando el destino lo arranca a los suyos y se inicia su debacle. En casa de Saint-Clare, junto a la dulce Evangeline, su sentimiento religioso se hace tan profundo y ferviente que tío Tom se convierte casi en el consejero espiritual de la familia y, con sus palabras llenas de fe, consuela a su escéptico dueño en su hora postrera.

En el infierno de la plantación junto al río Colorado, Tom llega al heroísmo: frente al amo brutal que pretende convertirle en esbirro. El recuerdo de la familia y de la casa lejana casi se ha desvanecido: a Tom solo le queda un inmenso amor por todos sus semejantes, por los capataces que le azotan y aun por el dueño que le ha mandado atormentar.

Junto a Tom adquiere particular relieve en la novela la figura de Evangeline. Esta dulce niña no puede ver sufrir; en su corazón hay un sentimiento de fraternidad y de amor hacia todo el mundo, en particular para los humildes. La entristecen profundamente los sufrimientos de los pobres esclavos; se preocupa de su ignorancia y quiere enseñarles a leer para que puedan, por sí solos, consolarse en la lectura de la Biblia.

La enfermedad que la aqueja y consume parece una incapacidad para encerrarse en este mundo lleno de injusticia y tristeza. Con inteligencia precoz, observa disgustada las deplorables consecuencias del sistema social que la rodea y sufre del contraste entre su deseo de dar alegría y libertad a todo el mundo y su debilidad física.

Tras un último adiós a sus fieles esclavos, expira sonriendo a una visión de amor, luz y felicidad y abandonando sin dolor sus mortales despojos.

La obra detalla el destino inestable de los esclavos que, para bien o para mal, están a merced de los caprichos y las condiciones económicas de sus amos. Muestra claramente las contradicciones internas de una nación que surgió del afán de libertad e igualdad y, sin embargo, niega estos valores a una parte de la población.

Lectura guiada de adultos mayores.

Casa de día Teulinchan: ISSSSTE Cultura.

Junio 2021, conductor: César Cervantes.

* * *

Harriet Beecher Stowe, La cabaña del tío Tom, Editorial Porrúa, México, 1965.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la-gualdra-515