Pago de la nómina magisterial está garantizado hasta diciembre: Monreal

El gobernador David Monreal se reunió con el magisterio FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Sigue pendiente concretar la federalización, puntualizó el gobernador

■ Señala que ya envió un equipo de trabajo a la SEP para afinar los detalles

■ Sobre el Issstezac, propondrá a los pensionados que perciben más de 50 mil pesos, un convenio para que renuncien a éste, a cambio de una compensación equivalente a la cantidad que cotizaron en activo

Durante una reunión con docentes realizada este jueves, el gobernador David Monreal Ávila informó que, luego del pronunciamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de apoyar a Zacatecas para atender la crisis financiera, el pago de la nómina del sistema educativo estatal está garantizado hasta diciembre, pero sigue pendiente concretar la federalización.

Al respecto, expuso que se integrarán grupos de trabajo para revisar la federalización de la nómina, “pero no quiero que nos relajemos por la certeza que nos pudiera dar de la Presidencia de aquí a diciembre. No está resuelto, yo no miento ni engaño, y se debe resolver de fondo como lo he planteado”.

Es decir, indicó que ya se garantizó el recurso para cumplir con los compromisos contractuales hasta el mes de diciembre, pero falta el proceso para pagar la nómina del 2022, por lo que ya envió un equipo de trabajo a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para afinar los detalles.

Sobre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), informó que propondrá a los pensionados que perciben más de 50 mil pesos, un convenio para que renuncien a éste, a cambio de una compensación equivalente a la cantidad que cotizó en activo.

Monreal Ávila recordó que el fondo de pensiones en este momento es de cero pesos y el problema se agudizó porque, al dejar de pagar a los maestros cotizantes, no hubo aportación de la cuota correspondiente, pero cuando el pago se regularizó se logró acumular la recaudación de dos quincenas.

Ante esa situación, refirió que tuvo que definir un plan de pago que consistió en cubrir, primero, a pensiones de 0 a 40 mil, pero de 40 mil a 50 mil, “hasta donde se alcance. Creo que para la primera quincena y hasta esta de octubre se alcanzó a pagar hasta 50, pero no sé si para el futuro se vaya a lograr porque va a ser la misma regla”.

Sin embargo, precisó que hasta ese nivel de pensión representa al 92 por ciento de todos los pensionados, lo que significa que son muy pocos los que perciben montos muy altos por concepto de pensión.

Respecto al pago para el 8 por ciento de pensionados que percibe cantidades muy altas, dijo que propuso a la Junta de Gobierno que se llegue a un acuerdo con ellos para lograr el saneamiento y que cada uno tome una decisión.

Por ejemplo, Monreal Ávila mencionó que, si una persona cotizó 400 mil pesos durante su vida laboral y ha acumulado 11 millones de pesos de pensión, se le va a proponer que “le dé chance a la gente, que le dé gracias a los trabajadores que pudo tener eso, pero ya no se puede”. En casos como este, detalló, se le va a proponer el otorgamiento del 100 por ciento del monto que cotizó, es decir, 400 mil pesos.

Por otra parte, informó que ha publicado convocatorias para un proceso de retiro voluntario, retiro digno y liquidaciones, con el objetivo de que los trabajadores de la burocracia que “ya se cansaron o ya no tienen ganas de servirle a Zacatecas” puedan retirarse.

Señaló que “no hay el interés de atropellar a la gente, sino que simplemente no se puede porque ahogaron al estado, convirtieron nuestro gobierno en un gobierno inútil. Pero si queremos sacar del bache a nuestro estado, todos tenemos que luchar para sacarlo adelante”.

En ese sentido, comentó que este viernes es quincena y otra vez no podrá pagar a toda la burocracia y el secretario de Finanzas deberá hacer la proyección de a cuántos trabajadores se les puede pagar mientras se buscan alternativas.

Sobre la situación financiera, Monreal Ávila explicó a los maestros que al no estar Zacatecas inscrito en el Fone, en los meses de enero, febrero, abril y mayo, Zacatecas no recibió un solo peso de recurso extraordinario para el pago de la nómina magisterial estatal.

Detalló que, en marzo logró 100 millones de pesos, 200 millones de pesos en junio, 83 millones en julio, 190 millones en agosto y 170 millones en septiembre. Si embargo, en total se requieren para cerrar hasta diciembre mil 80 millones de pesos.

Añadió que en años anteriores, Zacatecas llegó a recibir de presupuesto extraordinario mil 919 millones de pesos en 2012; 2 mil 530 millones de pesos en 2013; 3 mil 730 millones de pesos en 2014; 4 mil 314 millones de pesos en 2015; y 4 mil 143 millones en 2016.

Asimismo, manifestó que, durante el sexenio 2010-2016, Zacatecas recibió de recurso extraordinario casi 20 mil millones de pesos; sin embargo, a partir de 2017 se dejó de percibir ese dinero y para la nómina magisterial la Federación ya sólo daba una parte.

Derivado de la falta de recursos, Monreal Ávila dijo que el gobierno anterior, en una medida fácil, comprometió a Zacatecas con créditos a corto plazo y con el adelanto de participaciones para poder hacerle frente al déficit educativo.

Ante esa situación, afirmó que su determinación es ya no endeudar más a Zacatecas sino por el contrario, encontrar una solución profunda para empezar a darle viabilidad a las finanzas estatales.