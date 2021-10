“Sería lamentable no entendernos”, dice AMLO a Estados Unidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional ante el secretario de Estado de EU, Anthony Blinken FOTO: LA JORNADA

■ México y el vecino país del norte dicen adiós a la Iniciativa Mérida

■ Afirma que las transformaciones geopolíticas exigen una mayor unidad

CIUDAD DE MÉXICO. Ante los funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca que visitaron Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador remarcó la importancia de que México y Estados Unidos mantengan una relación de entendimiento, cooperación, amistad y respetuosa de sus soberanías, pues las transformaciones geopolíticas exigen una mayor unidad para consolidar en el mundo a la región norteamericana.

El mandatario federal recibió la mañana de este viernes en el histórico recinto a los emisarios del gobierno del demócrata Joe Biden -encabezados por el secretario de Estado, Antony Blinken-, para el diálogo en materia de seguridad -tema relevante para ambas administraciones-, con quienes tuvo un desayuno de trabajo acompañado de funcionarios de la cancillería mexicana y de los integrantes del gabinete de seguridad. Realizaron un recorrido por los murales de Diego Rivera y posteriormente se dirigieron al salón Leona Vicario, donde tuvieron un desayuno de trabajo.

López Obrador aprovechó la oportunidad para invitar al presidente Biden a visitar México.

Al iniciar el desayuno de trabajo, el mandatario mexicano expresó: “Nos tenemos que entender. Acabo de terminar un libro y ahí expreso que sería inconcebible que no hubiese entendimiento (entre ambas naciones). Sería muy lamentable de que no nos entendiéramos, que no se fortalecieran las relaciones de cooperación y de amistad entre nuestros pueblos y gobiernos. Nosotros estamos en esa disposición que haya cooperación para el desarrollo, que trabajemos juntos y que seamos respetuosos de nuestras soberanías. Considero que vamos a poder, juntos, lograr una etapa nueva en nuestras relaciones”.

Insistió en que si bien hay etapas históricas en las que las dos naciones se han alejado, los vínculos que los unen son más fuertes. “Nuestras relaciones culturales, ahora con 38 millones de mexicanos en Estados Unidos, los 3 mil 180 kilómetros de frontera (común), los cambios económicos y comerciales en el mundo que nos demandan mayor unidad, integrarnos para consolidarnos como región en lo económico, en lo comercial”.

Resaltó que su gobierno ha emprendido “una transformación pacífica” del país consistente en eliminar la corrupción, fenómeno al que calificó como el principal problema y la causa de la desigualdad económica y social, de la violencia, de la migración, de otros males. “Si se termina con la corrupción, si desterramos la corrupción, y esa es nuestra fórmula y está dando resultados, vamos a poder vivir en una sociedad mejor, en eso vamos”.

No desaprovechó la oportunidad para remarcar la importancia de los territorios que hoy son Estados Unidos en pasajes de la historia mexicana y cómo personajes históricos de las llamadas transformaciones del país como Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Francisco I. Madero, buscaron establecerse en aquella región en medio de las revueltas. Y destacó que el presidente Abraham Lincoln no reconociera al gobierno imperialista de Maximiliano.

Al igual que lo hizo en su primera reunión virtual con Biden y durante la visita de la vicepresidenta Kamala Harris, López Obrador recordó la frase de Porfirio Díaz: “Pobre México, tan lejos de dios y tan cerca de Estados Unidos”, a la que acuñó un nuevo sentido: “Ahora nosotros decimos. Bendito México, tan cerca de dios y no tan lejos de Estados Unidos”.

Antes de las palabras del mandatario mexicano, el secretario Blinken dijo que el interés del presidente Biden es que se trabaje de manera conjunta para llevar a la realidad una colaboración de responsabilidad compartida que fructifique en beneficio de las dos naciones.

Blinken estuvo acompañado, entre otros, por el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas; el titular del Departamento de Justicia, Merrick Garland; y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. De lado mexicano acompañaron al Presidente el canciller Ebrard Casaubón, los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López; de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; de Marina, José Rafael Ojeda, entre otros.

Adiós a la Iniciativa Mérida

Tras 13 años de la puesta en marcha de la Iniciativa Mérida, “es tiempo de un nuevo acercamiento a la cooperación” entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, afirmó este viernes Anthony Blinken, secretario de Estado del gobierno de Joe Biden.

Al arranque del Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad, que se celebra en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo que en la reunión de hoy se ultimarán los detalles de un acuerdo de seguridad que cambiará el enfoque de la cooperación en la materia. “Nuestros países están conectados por grandes lazos culturales y económicos, y nuestros pueblos quieren un futuro pacífico”, aseguró.

“Adiós Mérida, bienvenido Entendimiento Bicentenario”, dijo el canciller Marcelo Ebrard en referencia al acuerdo bilateral de cooperación en seguridad que se concretará.

En un mensaje a los medios de comunicación que fue transmitido por las redes sociales de la cancillería al inicio del Diálogo de Alto Nivel, Ebrard manifestó que hoy inicia una nueva etapa de colaboración.

“Lo que anima este entendimiento es el respeto mutuo, a nuestra soberanía. No es un acuerdo de cooperación cualquiera, sino una alianza. Es una buena noticia para nuestras sociedades, porque va a permitir que tengamos buenos resultados”, aseguró.

A eso de la una de la tarde está previsto que ambos funcionarios ofrezcan una conferencia de prensa y den a conocer el nuevo acuerdo “Entendimiento Bicentenario”.

La delegación estadunidense que participa en el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad está integrada por el secretario de Estado, Antony Blinken, encabeza el grupo, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el Fiscal General, Merrick Garland, entre otros funcionarios.

La delegación mexicana estuvo integrada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el secretario de Marina, Rafael Ojeda; el de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, entre otros.