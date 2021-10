El gobernador David Monreal otorga nuevos nombramientos

El gobernador tomó protesta a los nuevos funcionarios FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Gira instrucciones para establecer la Junta de Gobierno del Issstezac y solucionar su problemática de fondo

■ Ruth Angélica Contreras Rodríguez, coordinadora Estatal de Planeación; Rodrigo Castañeda Miranda, secretario de Economía

■ Julia Arcelia Olguín Serna, subsecretaria de Concertación Política y Atención Ciudadana; Javier Reyes Romo, subsecretario de Desarrollo Político, y Ángel Enrique Tenorio Espinosa, coordinador de la Logística y Relaciones Públicas

El gobernador David Monreal Ávila giró instrucciones para que, este martes, se instale la Junta de Gobierno del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), se nombre a su director general y se resuelva la problemática que padece este organismo, se informó en un comunicado.

“No voy a fallar, no voy a fallarle a la clase trabajadora, no voy a fallarle al estado de Zacatecas, porque los problemas son muchos y variados; no sólo es su gobierno, su burocracia, Zacatecas también es el campo, el deportista, el comerciante, la empresa, la minería, la industria, Zacatecas somos todos”, dijo.

Por esto, el Gobernador David Monreal llamó a que no desistamos, a que se logre una gran comunión social, en la que imperen la honestidad, la verdad, el anhelo de una nueva sociedad y una nueva gobernanza.

El gobernador David Monreal otorgó nuevos nombramientos para la administración 2021-2027. Es el caso de Ruth Angélica Contreras Rodríguez, quien estará al frente de la Coordinadora Estatal de Planeación (Coepla).

Es licenciada en Contaduría, maestra y doctorante en Impuestos por la BUAZ, tiene experiencia en el sector público y en materia fiscal, así como en procedimientos jurídicos, administrativos y contables relacionados con la captación de ingresos públicos.

El mandatario nombró como titular de la Secretaría de Economía de Zacatecas a Rodrigo Castañeda Miranda, quien está señalado como operador de la ‘Estafa Maestra’ en Zacatecas.

Es ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por la BUAZ, maestro en Ciencias en Instrumentación y Control Automático y doctor en Ingeniería por la Universidad Autónoma de Querétaro.

Rodrigo Castañeda es empresario de Tecnologías de la Información y consultor de proyectos empresariales de infraestructura, capacitación, tecnología e Innovación; a nivel nacional, preside la Comisión de Innovación y Desarrollo Económico del Consejo Coordinador Empresarial.

Por otra parte, Julia Arcelia Olguín Serna recibió el nombramiento de subsecretaria de Concertación Política y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno.

Es Licenciada en Derecho por la Universidad Sierra Madre Campus Zacatecas, fue coordinadora de Giras del Gobierno de Zacatecas en dos ocasiones, directora de Transporte Público y Vialidad del estado; diputada local por el Distrito 13, coordinadora de múltiples campañas políticas y es gerente y representante legal de la empresa DOL Transportador.

Javier Reyes Romo fue nombrado como titular de la Subsecretaría de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno.

Es médico cirujano por la BUAZ, se ha desempeñado en la Secretaría de Salud como inspector sanitario, directivo y médico en centros de Salud de Pinos, Jerez y Calera, así como en distintos centros hospitalarios del estado.

Ángel Enrique Tenorio Espinoza fue nombrado Jefe de la Coordinación de Logística y Relaciones Públicas de la Jefatura de la Oficina del Gobernador.

Tiene estudios en la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), es especialista en Desarrollo de Marcas Corporativas, Desarrollo de Vitrinas, Stands y Displays, Creación de Empaque y Embalaje, Planning y Logística para Eventos, Proceso y Desarrollo Artesanal, Creación de Nuevos Productos Artesanales, Diseño de Mobiliario y Carpintería.

Tras tomarles la protesta de ley, el gobernador David Monreal pidió a las y los nuevos funcionarios, como lo establece el Artículo 82, fracciones I, XI y XIV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, desempeñar leal y patrióticamente los cargos que se les han conferido.