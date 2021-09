La corrupción será tratada como el cáncer que es: David Monreal

David Monreal, al arribar al Palacio de Convenciones ■ fotos: andrés sánchez y cortesía

“Se acabaron los lujos y los privilegios de la burocracia; se trata de un anhelo que cristalizaremos a través de los cambios legales e institucionales necesarios”

Para lograr el cambio, se apostará por la reducción del gasto innecesario, por la “austeridad republicana”

Anunció que se incrementará el presupuesto a la Secretaría de la Mujer para combatir los feminicidios de raíz

Puntualizó que la primera etapa de revisión ha arrojado lo que se intuía: las finanzas públicas están en quiebra; la deuda ha alcanzado máximos históricos

Señala que los pocos recursos del presupuesto se utilizaron de manera poco eficiente; la economía está golpeada por la pandemia y el gobierno no tiene recursos

El único instituto de seguridad social que es el Issstezac, ha sido saqueado y está en quiebra

Enfatizó que la seguridad pública está en su peor momento; la infraestructura carretera se encuentra destruida, el campo abandonado y las deudas rebasan los ingresos

“Mi único anhelo, mi único sueño, ojalá Dios lo permita, es ser el mejor gobernador que haya tenido Zacatecas”, dijo en su discurso David Monreal Ávila, luego de rendir protesta como gobernador, en sesión solemne de la 64 Legislatura en el Palacio de Convenciones, donde invitados fueron testigos del plan de la nueva gobernanza que concentrará sus esfuerzos en combatir la inseguridad, la corrupción, el influyentismo y en buscar derribar el “techo de cristal”, con un gabinete que será mayoritariamente compuesto por mujeres.

“Zacatecas tiene todo para convertirse en un protagonista de desarrollo nacional. Esta tierra está llena de tradición y en estas calles se ha escrito la historia de México. Somos mujeres y hombres que diariamente nos levantamos antes de que el sol asome por los cielos que flanquean su territorio para demostrar que el trabajo todo lo vence”, dijo en un primer momento ante un auditorio compuesto por invitados, destacando políticos de proyección nacional como Olga Sánchez Cordero y Marcelo Ebrard Casaubón.

Luego de agradecer a su familia y “al amor que siente por ella”, Monreal Ávila señaló que se acabaron los tiempos del influyentismo, pues durante su administración, advirtió, nadie podrá beneficiarse a costa de un cargo público. “Hoy llega a su fin, hoy damos paso a una administración compuesta por personas con vocación de servicio, conscientes de que ahora el pueblo pone y el pueblo quita. Y este no sólo es un acto jurídico de respeto a la voluntad del pueblo emitida el pasado 6 de junio, se trata de un acto de fe, de esperanza y certeza de que así pueden mejorar las cosas”.

De acuerdo con el gobernador, en su administración se evitará el autoritarismo, para ello, dijo, a su debido tiempo se llevarán a cabo las acciones necesarias para someterse a la revocación de mandato que ya es una realidad en el país. Con esto, aseveró, se pondrá fin a la simulación del pasado, “cuando quienes gobernaban aseguraban que si no cumplían, se irían”, acción que nunca cumplieron, recordó. “No somos iguales, tampoco perderemos un solo momento ni regatearemos esfuerzos para generar un estado más equitativo”.

Monreal Ávila aprovechó para recordar los cuatro ejes sobre los que avanzará su gobierno, ya que considera que le dan una ventaja en comparación con otros estados, como son: la minería, el turismo, el campo y la industria. No es “descubrir el estado”, dijo, pero se enfocará en las áreas en las que existe un avance, pero en esta ocasión se acompañará con la Iniciativa Privada para que las inversiones que se realicen generen empleos de calidad para la población, con la finalidad de que la riqueza se distribuya de manera más equitativa.

“No quiero mentir, aunque es la aspiración de todos los días, cumplirla será difícil. No es el mejor momento para gobernar, pero si es el mejor momento para sacar la casta, para demostrar de qué estamos hechos los zacatecanos y vayamos a la transformación”.

Con respecto a la transición, el mandatario estatal señaló que aún se encuentra en proceso, sin embargo, la primera etapa de revisión ha arrojado lo que se intuía: las finanzas públicas están en quiebra; la deuda ha alcanzado máximos históricos y los pocos recursos del presupuesto se utilizaron de manera poco eficiente; la economía está golpeada por la pandemia; el gobierno no tiene recursos y el único instituto de seguridad social que es el Issstezac, ha sido “saqueado” y está en quiebra.

Además, enfatizó, la seguridad pública se encuentra en su peor momento; la infraestructura carretera se encuentra destruida, el campo abandonado y las deudas rebasan los ingresos; las finanzas de los municipios están “deshechas”. Por eso, expresó, “quiero pedir a todas y todos, a los maestros, a la gente del campo, a los deportistas, los científicos, a las mujeres, al empresariado y a todo el pueblo, no me dejen solo en este esfuerzo, en esta lucha”.

Para lograr el cambio, expuso Monreal Ávila, se apostará por la reducción del gasto innecesario, por la “austeridad republicana” como una política transversal, así como el combate frontal a la corrupción. “El nuevo orden social implica, necesariamente, que no sea el pueblo quien tenga que apretarse el cinturón. Se acabaron los lujos y los privilegios de la burocracia. Se trata de un anhelo que cristalizaremos a través de los cambios legales e institucionales necesarios para alejarnos de la demagogia, y que demos paso a las palabras y los hechos”.

“Este gobierno fue escogido por el pueblo, para el pueblo y en beneficio del pueblo. Por ello, seleccionaré a mujeres y hombres responsables y congruentes con nuestra histórica lucha. Quien no demuestre con su trabajo estar a la altura histórica que Zacatecas demanda, no podrá estar adelante deberá dejar el espacio libre para que las cosas se hagan como se deben. Caminaremos por el lado recto y quien no pueda, es mejor que no estorbe, porque esta transformación nadie la va a detener”.

En lo que concierne a su gabinete, del cual sólo se conoce el nombre del titular de Seguridad, Monreal Ávila informó que se buscará la equidad de género, no como una concesión o estrategia política, sino como la reivindicación de un derecho “largamente pisoteado”. Pues el “techo de cristal” al que diariamente se enfrentan las mujeres, sólo se podrá romper con acciones afirmativas. Por eso, dijo, tal y como lo ofreció en campaña, el gabinete que integrará estará compuesto mayoritariamente por mujeres.

“Nunca más se le regateará en Zacatecas el talento, la capacidad y la igualdad a las mujeres. Nunca más una mujer ganará menos que un hombre; nunca más una mujer tendrá que renunciar a sus sueños por la falta de piso parejo. Demostraremos que un piso más igualitario es posible bajo esta nueva visión”, señaló el jefe del Ejecutivo estatal en su discurso en el que además, anunció que se incrementará el presupuesto a la Secretaría de la Mujer para combatir los feminicidios de raíz.

Bajo su gobierno, precisó Monreal Ávila, se sepultarán viejas formas de hacer gobierno y hacer política. “Si bien, no manejaremos con el espejo retrovisor para generar este nuevo orden, los actos de corrupción que sucedieron en los últimos años, no quedarán impunes. A todas y todos les digo. Ser corrupto ya no estará de moda, ni será aceptado social o culturalmente. La corrupción será tratada como el cáncer que es”.

Con respecto a la seguridad, Monreal Ávila afirmó que este será “el tema de temas” y será la prioridad. Toda política pública estará destinada a recuperar la paz social y la tranquilidad. “Tendremos presencia de la Guardia Nacional en los 58 municipios. Habrá coordinación integral y efectiva de los cuerpos de seguridad en todo el estado y se pondrán en marcha programas de prevención del delito. Combatir la violencia será de los más grandes retos de mi administración”, anunció, pues precisó que en el mes de agosto se cometieron 165 homicidios dolosos, lo que lo convirtió en el mes más violento de los últimos seis años.

“Gobernaremos con el ímpetu de la juventud, con la fuerza de las mujeres, con la entereza del adulto, con la sabiduría de nuestros abuelos. El desarrollo integral será real. Lo haremos con la fuerza de las ideas, del ejemplo, del trabajo, de los valores”, finalizó.

Celebran Delgado, Ebrard

y Sánchez Cordero

llegada de DMA

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, refirió que costó mucho trabajo la llegada de Monreal a la gubernatura, sin embargo, ahora que se dio, auguró tiempos buenos para Zacatecas, pues, aseguró, no le fallarán al estado y éste será testigo de la diferencia de un gobierno a otro, además de que se hará buen equipo con el presidente.

Por su parte, el canciller del Gobierno de México, Marcelo Ebrard Casaubón, subrayó que se inicia una nueva etapa “histórica para la entidad”, porque además tendrá mucho apoyo del gobierno federal por la coincidencia ideológica. Mientras que la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, señaló que con este nuevo gobierno se da un avance hacia una nueva justicia social, incluyente, en la que no se dejará atrás a nadie. El cambio de régimen, enfatizó, traerá prosperidad y paz.

Nombramiento

Horas más tarde, el gobernador David Monreal Ávila tomó protesta a Ricardo Olivares Sánchez como titular de la Secretaría de Finanzas

(Sefin).