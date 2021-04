INE al Poder Judicial; órganos autónomos, a las secretarías: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina del 29 de abril de 2021. Foto La Jornada

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que el Instituto Nacional Electoral (INE) debería pasar a otro ámbito, quizá al Poder Judicial y que en su proyectada reforma administrativa considera trasladar los actuales organismos autónomos a las secretarías de Estado.

El comentario anterior lo hizo después de anunciar que el consejo directivo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) autorizó dar autonomía a la empresa pública Internet para Todos, a fin de avanzar en la cobertura nacional de este servicio.

Defendió la decisión del consejo de la CFE, a cuya sesión asistió por primera vez el mandatario, y reiteró que los organismos autónomos fueron creados en el periodo neoliberal para proteger los intereses de grupos creados.

En cambio, indicó, la creación y fortalecimiento de Internet para Todos, es para el beneficio común, mientras que los otros organismos son por lo general reguladores, no ejecutan, regulan, están a cargo de la normatividad.

Explicó que antes todo el tema de telecomunicaciones lo manejaba la secretaría de Comunicaciones y Transportes y crean el Instituto Federal de Telecomunicaciones para evitar los monopolios en el sector.

“Yo pregunto ¿ya no hay monopolios en la comunicación?”, expresó en la conferencia de prensa matutina.

Igualmente se refirió a la existencia previa de entes fiscalizadores tanto en el Poder Ejecutivo como el Legislativo, por lo que sería deseable que órganos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) vuelvan a las dependencias de origen.

Les molesta mucho que yo recuerde – agregó- que lo primero que hizo este órgano colegiado fue declarar reservada la información de las condonaciones de impuestos que se hicieron en el gobierno de Vicente Fox.

“Fue su primera decisión importante, mantener en secreto la lista de los beneficiarios con la condonación de impuestos. Imagínense la contradicción, el Instituto de la Transparencia ocultando información ¿Cuánto nos cuesta? Mil millones de pesos al año, porque estos no ganan lo que gana el presidente, un ciudadano, ustedes. Ganan muchísimo, es un aparato administrativo que no cumple ni siquiera con su función”, aseveró.

El presidente hizo un repaso de la creación de otras instancias, la más recientes aparejada a la reforma energética, como la Comisión Federal de Competencia Económica, la cual en los hechos, aseguró, es la que más amparos ha interpuesto en contra de la iniciativa de reforma energética, de hidrocarburos o de la creación del padrón de usuarios de telefonía, “esta de los teléfonos, de las tarjetas”.

La reforma administrativa

Por tanto, el mandatario aseguró que ahora, con la dotación de mayor autonomía a la empresa pública de internet, la situación es distinto e insistió en la necesidad de aplicar una reforma administrativa en los organismos autónomos.

“El planteamiento es ‘a ver, por qué no son las dependencias del Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial las que atienden esto, por qué estos poderes supuestamente autónomos, independientes, que no tienen como función servir al pueblo, sino proteger a minorías… ”

—¿En eso va a consistir la reforma administrativa?, le preguntó un reportero.

—Sí, en eso va a consistir.

—¿Regresarlos a las secretarías de Estado?

—Sí, y ahorrar todo lo que podamos. Es que hay institutos para todo, era como el caso de los fideicomisos, cientos de fideicomisos. Nos ayudó mucho el que se cancelaran los fideicomisos porque nos ahorramos como 50, 60 mil millones de pesos.

Por eso – añadió- no tenemos necesidad de contratar deuda, porque ahorramos, pero además tenemos que terminar ya con la simulación, con todo este andamiaje que crearon para engañar, y desde luego para cooptar gente, porque tienen trabajo los cercanos a los altos funcionarios públicos, a legisladores…

“Cuando van a dar una plaza para ser consejeros en estos organismos autónomos se inscriben cientos, porque buen sueldo, bien pagados, no hacen nada.

“¿Ustedes creen que esos trabajan el sábado y el domingo? No, ocho horas: es, al desayuno, llegan a la oficina a las 10, tomar café, a leer el periódico ya no, al internet, dos tres cosas, ya llegó la hora de la comida, ya no regresan; si regresan, una o dos horas. Ahora con la pandemia todo es por teleconferencias.

“¿Sábado? Vayan a una oficina de estos organismos autónomos un sábado, vayan un domingo. No. Pero además no defienden al pueblo, no están para servir al pueblo, todo esto lo crearon para llevar a cabo el saqueo del periodo neoliberal”.

—¿El INE estaría también contemplado en esta reforma administrativa?

—Sí. Miren lo que hicieron -respondió y precisó ¿es el el electoral el que me mencionan?

Ante la respuesta positiva del reportero, el mandatario refrendó:

“¡Sí, claro! Además es el órgano electoral más costoso en el mundo y el colmo es que no es para hacer valer la democracia, sino para que no haya democracia, pues sólo que seamos masoquistas ¿cómo se va a permitir eso?” Antes, dijo, con el régimen autoritario, corrupto, antidemocrático, pues se necesitaba para hacer los fraudes, para que quedaran los mismos, para que siguiera el saqueo, por eso ganan muchísimo. El presidente del INE debe estar ganando como 200 mil pesos mensuales”.

Además, señaló el presidente López Obrador, sería bueno que rindieran cuentas de cómo manejan ahí el presupuesto. Un día vamos a mostrar aquí, porque la gente no lo sabe, de cuánto es el presupuesto del INE y de los partidos, porque la mitad es para los partidos y la otra es para el INE.

“Los consejeros del INE ganan el doble de lo que yo gano y trabajamos igual”, dijo esbozando una sonrisa.

—¿El INE a qué secretaría iría o cómo sería (el cambio)?

—No, no, tiene que ser autónomo verdaderamente, es que ahora no lo es. Podría estar en el Poder Judicial, un poder autónomo, independiente, con gente íntegra, honesta, intachable, pero no lo que estamos ahora padeciendo, pero ya lleva tiempo.

Frenos por la veda electoral

Luego pidió a su equipo que se difundiera un video de un mensaje que dio hace unos tres o cuatro años en el norte de Veracruz, en Tantoyuca, respecto al nombramiento de magistrados, que se repartían “tres para un partido y tres o cuatro para otro. Y si acaso uno para un opositor”.

Pero cuando pusieron el video pidió que lo quitaran de inmediato porque inicia haciendo referencia a “la farsa del PRIAN”

“Quítalo, eso no se puede decir” (por la veda electoral), ordenó de inmediato.

Minutos antes, en una parte de la conferencia de este jueves, ya había también metido freno cuando habló de la construcción de carreteras en Oaxaca y que junto con Guerrero y Chiapas son los estados que están recibiendo más apoyo por su situación de marginación y de pobreza.

“Allá en Tlaxiaco se terminó el hospital del IMSS Bienestar que llevaba tiempo inconcluso, se está reparando la carretera. Bueno, no puedo decir estas cosas, una vez que pase la veda hablamos”.