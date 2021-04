Estiaje, falta de apoyos, semilla de baja calidad y fertilizantes inadecuados, poco a poco acaban con el campo: El Barzón

Advierten que la tierra de cultivo en el estado está en peores condiciones ■ foto: la jornada zacatecas

Los mantos acuíferos del estado han bajado de manera importante y su nivel de salinidad va en aumento, lo que afecta a los diferentes cultivos: Manuel Alvarado

El estiaje no es el único factor que está afectando de gravedad al sector agrícola del estado, ya que la falta de apoyos, la semilla de baja calidad y los fertilizantes no aptos para la tierra están acabando poco a poco con el campo, pero es importante crear políticas que verdaderamente solventen el problema porque hasta ahora no se ha logrado hacer nada y el problema podría acabar con el sector del campo.

Manuel Alvarado Pérez, representante de El Barzón Nacional en el estado de Zacatecas, comentó que los cuerpos acuíferos del estado han bajado sus niveles de manera importante y su nivel de salinidad va en aumento, esto es causado por el cambio climático y también porque el estado en sí es una zona de baja precipitación; esto podrá afectar a todos los diferentes cultivos que se dan en el estado, pero es importante que se preste atención al frijol y al maíz, no sólo en el estado, sino en todo el país.

Aunado a la sequía, la problemática del año pasado con Segalmex con el precio garantía del frijol, mismo que se sigue pidiendo que sea aumentado, también está haciendo que sea más complicado, pero no es el único factor, ya que no se tienen semillas de calidad que puedan competir con las que se usan en países como Estados Unidos, del cual todavía dependemos para conseguir diversos productos que se podrían producir en el país y que podrían ser exportados a diversas partes del mundo para ser más independientes en este aspecto.

Alvarado Pérez comentó que la tierra para cultivar en el estado también está cada vez en peores condiciones, porque no se usan los fertilizantes apropiados para mantenerla en buen estado y para esto es importante que se hagan los estudios pertinentes para solucionar el problema, pero las dependencias de gobierno que deberían apoyar en esto, no lo hacen, o lo hacen a medias, pero a largo plazo esto va a traer graves repercusiones para el sector.

Este problema es algo que los candidatos a la gubernatura tendrían que tomar en serio, pero según el punto de vista del representante de El Barzón, ninguno de ellos parece que lo vaya a hacer, ya que sus proyectos son superficiales y no se ve que se haya hecho un verdadero diagnóstico de la situación; para él parece que estas personas únicamente están cambiando de partidos para conseguir posiciones de poder.