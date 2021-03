Pandemia incrementó denuncias de violencia familiar en Zacatecas

Francisco Murillo Ruiseco, ante el pleno de la 63 Legislatura ■ FOTO: CORTESÍA

■ Comparece en la Legislatura el fiscal de Justicia, Francisco Murillo

■ Pese a cuestionamientos sobre homicidios dolosos, el funcionario evadió el tema

■ Fiscalía conmina a los diputados a que se agrave la punibilidad de este delito y así se eviten más feminicidios

A pesar que de que al inicio de esta semana el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dio a conocer en su informe que los homicidios dolosos aumentaron en Zacatecas 117 por ciento y que se registraron casi 300 eventos entre enero y febrero, en el tercer informe de labores del fiscal general de Justicia, Francisco Murillo Ruiseco, ante el pleno de la 63 Legislatura, poca importancia se le dio a dicha cifra a pesar de algunos cuestionamientos al respecto de los diputados.

En el combate a los delitos de alto impacto, se limitó a informar Murillo Ruiseco, en lo que se refiere al homicidio doloso, durante 2020 se iniciaron 915 carpetas de investigación, se lograron 95 vinculaciones a proceso, se obtuvieron 114 órdenes de aprehensión y se llevaron a cabo 17 procedimientos abreviados, además de 50 juicios orales y obtuvieron sentencia condenatoria 74 personas.

Sobre el secuestro, informó que se abrieron 36 carpetas de investigación; 42 personas fueron detenidas en flagrancia; 103 vinculadas a proceso; se recibieron 55 órdenes de aprehensión; hubo 123 personas detenidas por dicho delito y se efectuaron 13 procedimientos abreviados y 63 juicios orales, además de que 167 personas obtuvieron sentencia condenatoria, todos estos, hechos con los que se logró desarticular a 20 grupos delictivos dedicados al secuestro, dijo.

Retos de la Fiscalía frente

a la pandemia

“Vaya retos los que nos han tocado vivir desde 2020 a la fecha. Aunado a la espiral de violencia que vivimos en el país, nos encontramos inmersos en el problema global que implican los estragos del Covid-19. Vivimos en una época sin precedentes”, dijo desde la máxima tribuna de la Legislatura el fiscal, para exponer que debido a la contingencia sanitaria se tuvieron que generar nuevos mecanismos de atención, como el servicio de predenuncia en línea que se echó a andar el 21 de abril.

Asimismo, refirió que en conjunto con el Tribunal Superior de Justicia del estado, se celebraron más de 130 audiencias telefónicas, y por el mismo mecanismo, se recibieron 85 órdenes de cateo y 50 órdenes de aprehensión que, sin duda, contribuyeron a la oportuna investigación y persecución de los delitos.

También y con el panorama adverso de la pandemia, dijo Ruiseco, se atendieron a más de 32 mil personas a través de los módulos de atención temprana, lo que se traduce en más de 13 mil noticias criminales. Asimismo, se registraron más de 3 mil acuerdos reparatorios y se recuperó, por concepto de reparación del daño y a favor de las víctimas, más de 21 millones de pesos. “Todo está documentado. A veces recaudamos más que algunos municipios”, aseveró el fiscal.

Además, destacó que se ingresaron mil 265 carpetas de investigación ante los juzgados de control con resultados de 544 audiencias de control de detención, calificándose en todas como “legal” la acción; 530 órdenes de aprehensión por diversos delitos; mil 510 vinculaciones a proceso; 179 procedimientos abreviados; 134 juicios orales; 297 sentencias condenatorias y 328 personas sentenciadas por diversos delitos.

Estos resultados, precisó, están relacionados con la investigación policiaca, cuyo cuerpo recibió más de 23 mil solicitudes de investigación por parte de los fiscales del Ministerio Público y se atendieron más de 22 mil. De estas investigaciones atendidas, destacó que más de 15 mil fueron positivas, lo que quiere decir que se encontraron datos que contribuyen a las líneas de investigación de las carpetas.

Además, expuso, se recibieron más de mil órdenes de aprehensión; se cumplimentaron 990 y se logró la detención de 2 mil 989 personas por la probable comisión de un hecho delictivo. “Señoras y señores legisladores, aprovecho la ocasión para proponerles, respetuosamente, agravar la punibilidad en el delito de violencia familiar, porque del total de detenciones, 740 fueron por este delito. Es sin duda, hoy en día, el problema número uno de los delitos del fuero común, evitemos que haya más posibles feminicidios. Estoy a disposición para discutir el tema en particular”, dijo el Fiscal.

Llama a una elección limpia

El pasado 5 de septiembre, recordó Murillo, se emitió un acuerdo por el que se establecieron las directrices de actuación para los fiscales del Ministerio Público en el marco del proceso electoral 2020-2021, para la atención de denuncias e investigaciones en materia de delitos electorales y en materia de violencia política contra mujeres por razones de género, lo que motivó a realizar capacitación a más de 2 mil 777 personas en diferentes jornadas.

“Aprovecho la ocasión para hacer un llamado a las y los actores políticos a que hagamos una elección limpia, ejemplar en Zacatecas. No hay que olvidar que el día 7 de junio, un día después de la jornada electoral, los problemas van a seguir ahí y nos van a necesitar a todas y todos para poder enfrentarlos”, aseveró.

Investigación con perspectiva de género

“En la fiscalía tenemos la convicción y la obligación, de aplicar la perspectiva de género en la investigación y persecución de los delitos contra la mujer o de personas con preferencia sexual diferente, y vigilar que se brinde a menores de edad y personas con discapacidad, un trato acorde a sus situaciones personales sin demeritar su dignidad”, señaló.

En este tenor, en lo que a investigación de delitos en materia de género, contra la libertad sexual e integridad de las personas y feminicidio, se obtuvieron mil 944 carpetas de investigación, se detuvieron a 190 personas, 261 carpetas fueron judicializadas y vinculadas a proceso; se cumplimentaron 91 órdenes de aprehensión, se lograron 41 sentencias condenatorias en procedimiento abreviado, y 24 sentencias condenatorias en juicio oral.

Además, el Centro de Justicia para las Mujeres atendió a 4 mil 81 usuarias; a 718 menores de edad en ludoteca y se brindaron más de 14 mil servicios, entre los que destacan la atención psicológica, médica, de trabajo social y acciones de empoderamiento. Y se cerró el año 2020 con la conclusión del Centro de Justicia para las Mujeres de Fresnillo, por lo que el reto que se tiene ahora es fortalecer la atención para que ésta sea totalmente integral.

“Señoras diputadas, seamos aliados. Ocupamos de todo su apoyo para brindar servicios de calidad y calidez a las mujeres y niñas que atraviesan por una situación de violencia”, llamó Murillo Ruiseco.

“En cuanto a la desaparición forzada de personas, es necesario decir que cada día se agrava más la situación. En todo el estado durante 2020, 808 personas fueron denunciadas como desaparecidas o no localizadas, afortunadamente fueron localizadas 468, por ello iniciamos este año con el fortalecimiento de esta indispensable área de investigación dotándola de un inmueble adecuado, equipo y más personal”.

Finalmente, en lo que respecta a la justicia para adolescentes, Murillo Ruiseco informó que se abrieron 281 carpetas de investigación: 174 judicializadas, 160 vinculadas a proceso, 30 órdenes de aprehensión, 36 detenciones legales, 32 juicios orales y 35 adolescentes recibieron sentencia condenatoria.

“No perdamos de vista los cinco delitos más recurrentes en los que se ven involucrados los adolescentes: secuestro, violación equiparada, homicidio, robo y violación. Estamos perdiendo a nuestros jóvenes”, concluyó.

Cuestionan alza en homicidios

dolosos e impunidad

Antes del informe de labores del fiscal, un representante de cada fracción parlamentaria realizó un posicionamiento derivado de una lectura previa de dicho informe, siendo el diputado Javier Calzada el primero en cuestionar “¿Qué nos falta?”, para garantizar la justicia y la paz, porque el nivel de insatisfacción es evidente.

Destacó las cifras dadas a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que reporta 292 homicidios dolosos al cierre del primer bimestre de 2021 en Zacatecas, y el semáforo delictivo al cierre de 2020 ubica al estado a nivel nacional en segundo lugar en secuestro, quinto en homicidio doloso, y quinto en extorsión.

Asimismo, achacó que ante los casos de extorsión que es el delito que se ha convertido en “el azote” de los negocios familiares, no hay una actuación contundente, lo que termina con las esperanzas para emprender nuevos proyectos. Por lo que, advirtió, en Zacatecas no habrá paz, bienestar ni desarrollo, si no hay seguridad.

La legisladora Aida Delgadillo, del Partido Nueva Alianza, señaló que a dicho instituto político le preocupa que Zacatecas sea un estado donde la inseguridad se consolide, en virtud de la falta de directrices que garanticen la vigencia de los derechos humanos fundamentales.

“Actualmente existe la percepción ciudadana de que se han incrementado los problemas de inseguridad, violencia, narcotráfico, desapariciones forzadas, extorciones, entre otros”, dijo, por lo que se comprometió a hacer eco de las demandas y asumir la responsabilidad de trabajar para fortalecer el Estado de Derecho, la justicia, la legalidad y la gobernabilidad democrática, pues “Zacatecas no puede esperar más”.

Por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) habló en tribuna Emma Lisset López Murillo, quien calificó también como alarmante el crecimiento de los índices de criminalidad, que no sólo se debe a enfrentamientos entre grupos delincuenciales, sino que cada vez con mayor frecuencia, se traduce en agresiones directas en contra de los elementos de corporaciones de seguridad “en un abierto desafío a la capacidad de movilización y logística del aparato estatal”.

En su momento, Gabriela Pinedo Morales, del PT, señaló que la procuración de justicia en el estado sigue como una deuda pendiente. “Basta de impunidad, basta de inacción para que no haya más crímenes sin consecuencias, para que el grito de auxilio de los zacatecanos y su anhelo de paz no se pierda en la oscuridad de la injusticia”, enfatizó.

El diputado del PRD, José Juan Mendoza Maldonado, hizo hincapié en el incremento de delitos de alto impacto que ha habido en el actual sexenio federal, al señalar que en dos años se han registrado más de 74 mil ilícitos de estas características, mientras que Luis Magallanes Salinas, del PAN, destacó que como ciudadanía no se hace lo suficiente para reconstruir el tejido social, ya que es una tarea que incumbe a todos, y agregó que el Poder Legislativo respaldará a la Fiscalía y colaborará en lo que se requiera pero también, cuando sea necesario, “se harán las exigencias pertinentes con firmeza”.

Por parte del PRI, la diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado apuntó que algunos de los problemas más urgentes que deben atenderse la legisladora mencionó los homicidios dolosos que no han sido resueltos como el del doctor Héctor Ruiz Calzada, los feminicidios cometidos el año pasado, los secuestros y las extorsiones, así como la pandemia de la violencia intrafamiliar.

Finalmente, Roxana del Refugio Muñoz González, de Morena, luego de hacer un recuento de los delitos en los que Zacatecas se encuentra a la cabeza a nivel nacional, entre ellos el homicidio doloso y la extorsión, enfatizó que en el tema de seguridad y procuración de justicia “se deben abandonar los enfoques sectoriales y ver modelos integrales para que actúen de manera renovada a fin de que, sin inhibir la actuación legítima de Fiscalía, se garanticen los derechos humanos de las zacatecanas y los zacatecanos”.