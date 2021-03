AMLO promete concluir autopista Zacatecas- Aguascalientes y regresar la paz al estado

Andrés Manuel López Obrador, este domingo en Tlaltenango ■ FOTO: CORTESÍA

■ Destinará Gobierno Federal 721 mdp para pensiones de 130 mil derechohabientes de los programas sociales

■ Me sumo al Acuerdo Nacional en favor de la Democracia, he enviado mi adhesión al mismo: Alejandro Tello Cristerna

Con la revisión de la entrega de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal en el municipio de Tlaltenango, concluyó la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Zacatecas, la que de acuerdo con el mandatario, dejó como fruto algunos compromisos a cumplir como la segunda etapa de la Universidad del Bienestar en Pinos, la construcción de la autopista Zacatecas-Aguascalientes y el destino de 721 mil millones de pesos para las pensiones de 130 mil derechohabientes de los programas sociales, para los meses de marzo a junio.

Partiendo de la conmemoración del Plan de Iguala, celebrado en Guerrero el 24 de febrero de 1821, cuyo proyecto fue construir una nación para todos, sin distinción de origen social o condición económica, es que el gobierno de la Cuarta Transformación ha retomado el discurso de la justicia social por medio de la atención prioritaria a los sectores menos considerados por la política “neoliberal” que son los adultos mayores y las personas con discapacidad.

De ahí que la Secretaría del Bienestar, a través de su subsecretaria de Desarrollo Social y Humano, Ariadna Montiel Reyes informara desde el municipio de Tlaltenango que el pasado bimestre, es decir enero y febrero, se distribuyeron 326.3 millones de pesos para más de 121 mil adultos mayores que recibieron su pensión del bienestar. Asimismo, se destinaron 32.3 millones de pesos para 14 mil 715 personas que viven con alguna discapacidad, más 1.9 millones destinados a los hijos e hijas de madres trabajadoras, dando un total de 360.5 millones en los dos últimos meses para atender las necesidades de los más desfavorecidos de Zacatecas.

Sólo en Tlaltenango, precisó Montiel Reyes, existen 2 mil 312 adultos mayores y 157 personas con discapacidad que son beneficiadas por estas pensiones constitucionales. Y a partir del siguiente mes comenzará un operativo de pago que alcanzará todos los municipios de Zacatecas y del país, pues para los bimestres de marzo abril y mayo junio ya está programado para el 15 de marzo el pago bancarizado a todos los beneficiarios que cuentan con este servicio y para quienes aún no tienen la tarjeta, iniciará el pago el 15 de marzo y concluirá hasta el 3 de abril.

“En todo Zacatecas se estarán destinando para estos próximos meses un total de 721 millones de pesos que cubrirán las pensiones de los 130 mil derechohabientes de estos programas. En el mismo periodo en Tlaltenango se van a dispensar 13 millones de pesos para los cerca de 2 mil 500 habitantes que cuentan con las pensiones de bienestar”, adelantó la funcionaria.

“Bajo el anhelo de justicia que rescatamos de nuestra historia y que hoy impulsa todas las acciones de este gobierno, se estarán entregando de manera anticipada en todo México la cantidad de 49 mil 500 millones de pesos para nuestros queridos adultos mayores y las personas que viven con una discapacidad. Este es el camino que desde la Secretaría de Bienestar hemos tomado para hacerle un homenaje a nuestra historia y la memoria de quienes nos antecedieron. Por el bien de todos, primero los pobres”, concluyó la subsecretaria de Desarrollo Social y Humano.

En su momento, Andrés Manuel López Obrador recalcó que además de continuar con los programas de bienestar, se continuará apoyando a los productores del campo con precios de garantía y se continuarán entregando créditos a pequeños empresarios como se ha venido haciendo en todo el país, no sin dejar de atender también a la comunidad estudiantil y mediante el programa “la escuela es nuestra”, el cual ya benefició en Tlaltenango a 49 de 54 escuelas.

Compromiso de autopista

Zacs- Ags

y mayor presencia de GN

El mandatario nacional informó que se comprometió con el gobernador para que “se inicie de inmediato” la construcción de la carretera Zacatecas-Aguascalientes de doble carril, ya que es un compromiso que no se ha podido iniciar debido a trámites burocráticos que tienen que estar siendo empujados desde la Presidencia. “Hice el compromiso y se va a cumplir, esto es para el año próximo, porque ya iniciamos desde el 19 de febrero de este año en Morelos, Puebla y Tlaxcala, pero el estado que va a seguir es Zacatecas”.

Resaltó también el compromiso para reforzar la presencia de la Guardia Nacional y de las fuerzas armadas como las secretarías de la Defensa Nacional y Marina debido a la situación “tan delicada” que se vive en Zacatecas y lo mismo en estados vecinos como Jalisco y Guanajuato.

“No van a faltar vacunas para

todo el pueblo de Zacatecas”

Con respecto a la vacuna contra el Covid-19, refirió que se ha iniciado primero con los trabajadores del Sector Salud que están salvando vidas y ya “prácticamente” se ha vacunado a todos, por lo que se comenzó también con los adultos mayores de todo el país y dijo esperar que a más tardar en abril se tenga ya vacunados a cerca de 15 millones de adultos mayores de 60 años.

“¿Por qué nos importa atender de manera prioritaria a esta población?, porque si los vacunamos vamos a disminuir la mortalidad por Covid en un 80 por ciento. No es una ocurrencia, estamos actuando con apego a las recomendaciones médicas, y también estamos actuando con mucha responsabilidad para que haya igualdad. El plan de vacunación es universal, es gratuito, sólo hay que esperar cuando nos toque o nos corresponda”, dijo, para señalar a continuación que ni él que ya tuvo Covid, ni los titulares de las fuerzas armadas y del Sector Salud se han vacunado, porque se está actuando con rectitud, ya que “si no se tiene autoridad moral, no se tiene autoridad política” y el gobernante tiene que predicar con el ejemplo.

“No van a faltar las vacunas para todo el pueblo de Zacatecas, se está haciendo todo de manera igualitaria y con profesionalismo. Van a seguir llegando las vacunas a Zacatecas, a todos, para que se proteja a la población”.

Acuerdo en favor de la Democracia

El jefe del Ejecutivo federal celebró que el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, se haya adherido al Acuerdo en favor de la Democracia, que busca que no se utilice el dinero del presupuesto en campañas políticas, ya que el presupuesto es dinero de todos, no de un partido, dijo, por lo que el compromiso es vigila que no se utilice y de ser así, se denuncie, no solamente cuando usen dinero público, sino también de la delincuencia organizada o de la “delincuencia de cuello blanco”.

“Vamos a proteger a los candidatos para que sea el pueblo el que elija libremente. Agradezco mucho al gobernador de Zacatecas porque se adhiera a este acuerdo y se hagan denuncias. Ahora ya se convirtió en delito grave el fraude electoral. Nos han hecho mucho daño los fraudes electorales en el país y necesitamos que haya una verdadera democracia. Más de la mitad de los gobernadores se han adherido en este acuerdo en favor de la democracia”.

En este tenor, agradeció finalmente la compañía del senador Ricardo Monreal, quien dijo, ha ayudado mucho para llevar a cabo reformas legales como considerar delito grave el fraude electoral en la cual se incluye también la corrupción como de gravedad. Y dijo estar seguro que luego de que se haya aprobado en la cámara de diputados la reforma a la Ley Eléctrica, en el senado también se aprobara porque es para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad.

En Zacatecas se dará una

elección limpia: Tello

El gobernador Alejandro Tello Cristerna señaló que Zacatecas seguirá siendo fiel a la esencia republicana, pues se es partidario del respeto mutuo, del diálogo permanente y el entendimiento como “la única vía para fortalecer los grandes acuerdos que transforman para bien la vida de los pueblos”.

“Hoy nos encontramos en un proceso electoral, cuente con que mi gobierno será respetuoso de la ley y generará una condición imparcial y de igualdad para todos los candidatos a los distintos puestos de representación. Me sumo al Acuerdo Nacional en favor de la Democracia, he enviado mi adhesión al mismo. En Zacatecas honramos la visión democrática y se dará una elección limpia, donde será el electorado quien elija a sus representantes teniendo así la población la última palabra”.

Finalmente, el mandatario estatal aprovechó para solicitar al presidente el apoyo para que “el día de mañana” fluyan con más constancia las vacunas, pues Zacatecas, dijo, que es un estado “pobre y de poca población a nivel nacional” no debe de ser relegado, sino que por el contrario, sea de los primeros en recibir los embarques para continuar con la vacunación de la población más vulnerable.