De no haber mejor ofrecimiento de Rectoría, Spauaz estallará a huelga

Oficio enviado por Rectoría este viernes ■ fotos: facebook spauaz

La falta de certeza laboral es un problema preocupante: José Juan Martínez Pardo

Señalan que la postura de la administración central no genera confianza entre los docentes

Rectoría adeuda 150 mdp que prestó el Comité Ejecutivo anterior y los intereses generados desde entonces, al igual que el recurso correspondiente al Día del Maestro del año pasado

Durante la primera Asamblea General del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz), previo al plebiscito que se realizará el martes, los asistentes reafirmaron que la respuesta de la administración central a sus exigencias es insuficiente y, de no haber un mejor ofrecimiento, se estallará a huelga.

José Juan Martínez Pardo, secretario general de este gremio, señaló que la falta de certeza laboral es un problema preocupante y la postura de la Rectoría no genera confianza entre los docentes, motivo por el que se deberá iniciar el movimiento huelguista, a menos que haya una mejor propuesta de la Rectoría.

“Consideramos que la gran mayoría de los ofrecimientos son insuficientes. Hay puntos que nos preocupaban, entre ellos que la Rectoría no mostraba voluntad de hacer la propuesta de incremento salarial y desde luego nuestra postura fue que no se pueden solventar las necesidades de la institución a costa de los derechos de los trabajadores y del recurso que año con año se merece el gremio y que incluso está alejado de la inflación”, indicó.

Refirió que la Rectoría envió un ofrecimiento de aumento salarial de 3.4 por ciento y de 0.90 por ciento para prestaciones no ligadas al salario, y en ese planteamiento se anexa un documento en el que arguye el tope establecido por el Gobierno Federal para las universidades.

Martínez Pardo informó que, respecto a las primas de antigüedad adeudadas, ya fueron cubiertas las que correspondían de septiembre a diciembre del año pasado, mientras que el salario sí fue subsanado en el cierre del año pasado.

Aunque también se pagaron prestaciones como el bono por Revisión Contractual, los Días Adicionales y los Treintayunavos días, señaló que hay otras situaciones donde “la respuesta es similar a la de años anteriores, como la certeza laboral”.

La única respuesta en ese sentido, comentó, es que se sacarán las convocatorias con base en un diagnóstico, pero manifestó que el sindicato ya no confía en ello porque no es una respuesta novedosa y en años anteriores no se ha avanzado ni cumplido con ello.

En caso de que la Rectoría tenga alguna propuesta de regularización, Martínez Pardo dijo que tendrá que ser con el Comité de Huelga del sindicato y no de manera parcial “o nada más para los cuates de la administración y sin renunciar a los procesos que marca el Contrato Colectivo”.

Sobre los cambios de categoría, expresó que “no se vale que se ofrezcan cambios de manera parcial y tendenciosa. Tendría que haber un ofrecimiento formal al gremio y emitir las convocatorias como lo marca”.

Por otra parte, expuso que sí hay ofrecimiento de la administración central para algunos de los adeudos que se tienen, pero estos ni siquiera empatan con los del año pasado que, incluso, se incumplieron, por lo que “esa es una valoración que debemos hacer en las unidades académicas”.

El dirigente sindical informó también que la Rectoría adeuda 150 millones de pesos que prestó el Comité Ejecutivo anterior, así como los intereses generados desde entonces, al igual que el recurso correspondiente al Día del Maestro del año pasado.

La Asamblea General, que se llevó a cabo por medio de una plataforma virtual debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, registró alrededor de 290 docentes que asistieron, por lo que no hubo el quórum necesario para que esa instancia tuviera carácter resolutivo respecto al estallamiento a huelga.