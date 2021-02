Deportistas y entrenadores se suman al proyecto de David Monreal

El gremio deportivo ofreció una conferencia de prensa ■ FOTO: CORTESÍA

■ Aseguraron que la iniciativa de desaparecer la figura del Incufidez y dejar el deporte en manos de la Seduzcac es innecesaria

Luego de exponer que el periodo de gobierno de Alejandro Tello Cristerna fue uno de los peores en lo que respecta a los deportes, un grupo de deportistas y entrenadores zacatecanos se pronunció en apoyo al proyecto de David Monreal Ávila como candidato a la gubernatura de Zacatecas, pues saben que este tiene amistad con el presidente de la República, además de diversos aliados en todo el estado que pueden hacer que el panorama mejore para este sector.

Entre los exponentes se encontraban Adriana Barraza e Ilse Guerrero, quienes son grandes exponentes del deporte zacatecano, la segunda siendo la única deportista del estado que calificó a los últimos Juegos Olímpicos y que denunció que tiene más de ocho meses sin recibir la beca que le corresponde, que es parte de la razón por la que han decidido sumarse a Monreal Ávila durante este periodo electoral.

También aseguraron que la iniciativa de desaparecer la figura del Incufidez y dejar el deporte en manos de la Seduzcac es innecesaria, porque se tendría que capacitar a los maestros en cosas que no les corresponden, además de conseguir más personal capacitado cuando el instituto tiene todo para ser una figura funcional y de importancia, pero no se ve así por el momento porque no se respeta lo estipulado por la ley en cuanto a funciones y operación de este organismo.

Aseguraron que tampoco es cuestión de que se reforme mucho para fortalecer al Incufidez, pues lo escrito en papel es más que suficiente, no sólo para los deportistas profesionales del estado, también para aquellos que buscan un estilo de vida más saludable, pero como Gobierno del Estado ha manejado todo de maneras ilegales, no se ha podido alcanzar todo el potencial del instituto.

Durante el quinquenio de Alejandro Tello el deporte se mantuvo en una situación de atascamiento, no porque no se tuviera presupuesto, pero porque no se tiene la atención necesaria hacia los deportistas.

Nadie durante todo este periodo escuchó las necesidades de todo el gremio de deportistas y tampoco les proporcionaron los recursos necesarios para que pudieran desarrollar sus habilidades; un ejemplo de esto es que las becas de apoyo han tenido retrasos en su totalidad, muchos deportistas tienen cerca de un año sin recibir el pago.

Esperan que con David Monreal Ávila como gobernador, se pueda mejorar la situación en la que se encuentra el deporte zacatecano cambie y que realmente se apoye a los deportistas de todo el estado y no únicamente a los que consideran convenientes.