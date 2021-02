Priístas del municipio de Tabasco se suman al proyecto de David Monreal

Los ahora ex priístas puntualizaron que siempre se luchó contra los malos gobiernos del PAN ■ foto: andrés sánchez

Rechazan la coalición PRI-PAN-PRD en el estado

Aseguran que tienen desde el 2016 luchando en equipo para eliminar las malas prácticas políticas de gobiernos panistas y no tirarán todos esos años de trabajo a la basura

Anuncian ex miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del municipio de Tabasco, Gilberto Martínez y otros funcionarios y regidores, su salida del instituto político y su respaldo al candidato a gobernador por Morena, David Monreal Ávila.

El principal motivo es que se oponen a una alianza con el Partido Acción Nacional (PAN), ya que han pasado muchos años luchando en contra de las acciones de dicho partido y no pueden permitir que esos valores vuelvan a representar al estado y a regir sobre Tabasco. Argumentaron también que tener un gobierno morenista en los órdenes de gobierno podrá ser de gran beneficio para Tabasco y eso es por lo que están trabajando, por mejores condiciones para el municipio.

Como otros ex príistas, ellos se sumaron al equipo de David Monreal Ávila, el equipo de Martínez Robles también aseguró que el diálogo con el partido Movimiento Regeneración Nacional se dio de mejor manera que con el PRI durante este proceso electoral, pues fueron ignorados cuando expresaron su oposición a la coalición “Va por Zacatecas” y Monreal Ávila les aseguró que trabajará en pro de los intereses del municipio de Tabasco, por lo que decidieron unirse a su proyecto.

Por su parte, Armando Ramírez Landín renunció a su cargo como presidente del Comité Directivo Municipal del PRI y de la misma manera señaló que dicho organismo se mantuvo en la postura de no formar parte de la coalición “Va por Zacatecas” y manifestó ante el Comité Directivo Estatal la convicción de no trabajar con el PAN, porque siempre se luchó contra sus malos gobiernos.

Aseguraron que tienen desde el 2016 luchando en equipo para eliminar las malas prácticas políticas de los gobiernos panistas y fortalecer al municipio y no están dispuestos a tirar todos esos años de trabajo a la basura para hacer equipo con ellos, porque además los dejaría sin algún tipo de credibilidad y no podrían pedirle a la gente que los apoyen sabiendo que estarían apoyando a un partido con el que han tenido enemistad por tanto tiempo.

Además de que los dirigentes del PRI estaban esperando que “agacharan la cabeza” y dijeran que sí a todas estas proposiciones sin cuestionar, no obstante, decidieron que no podrían continuar permitiendo estas cosas, por lo que tomaron la decisión de abandonar el partido y no apoyar de ninguna manera la coalición PRI-PAN-PRD en el estado.