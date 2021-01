Descarta AMLO que el gobierno rescate a Interjet

Ciudad de México. El gobierno federal “no puede andar rescatando empresas, si nos dedicamos a eso fracasa el gobierno, quiebra la hacienda pública”, dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En esa forma “convertimos las deudas privadas en deuda pública, que el gobierno use dinero para sacar adelante una empresa, y tenemos todos que pagar, y tenemos que optar: dedicamos el dinero para eso, o para el desarrollo, la salud de los mexicanos”, señaló en su conferencia diaria.

López Obrador se refirió al caso de la huelga de la aerolínea Interjet. Expuso que “ojalá que los dueños las rescaten”, pues hay empresas de aviación que están operando bien.

“Tengo información de que no tiene problemas financieros una empresa que es accesible, que es Viva Aerobús”, señaló el presidente y bromeó: “Ahora no me va a cobrar el pasaje por la publicidad que le estoy haciendo”.