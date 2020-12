AMLO exhorta a la población a ser responsable frente a la pandemia

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un exhorto a los habitantes del país y, en particular, a los de la Ciudad de México para que en las fechas festivas de diciembre actúen con mucha responsabilidad para evitar contagios. Foto cortesía Presidencia

Ante el incremento en el número de contagios por Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un nuevo llamado a actuar con responsabilidad en este mes para evitar más contagios de Covid-19, e informó que en la Ciudad de México la siguiente semana se ampliará en 500 el número de camas de terapia intensiva, con ventiladores y especialistas.

También habrá más equipos, médicos y enfermeras para que a nadie la falte atención médica especializada y de calidad, pero “lo más importante es prevenir que curar”, cuidarse, porque el Covid, afirmó, “sigue causando estragos”.

Indicó que se tienen reservas y camas disponibles, “pero independientemente de que ha habido más contagios, tampoco algo descontrolado, de alarma, en este mes que es especial –por las celebraciones- no podemos confiarnos y pensar que no nos va a afectar la pandemia”.

Señaló que se requiere actuar con responsabilidad porque “no es que se vayan a saturar los hospitales, porque no están llenos, pero vamos a ampliar en el caso de la Ciudad de México”. Actualmente, se tiene una disponibilidad general de 31 por ciento y en terapia intensiva, de 37 por ciento.

Señaló que se equiparán hospitales que se están terminando para ampliar los espacios, se mejorará la orientación y comunicación sobre disposición de camas y a los hospitales privados les pedirán que los 150 lugares que convinieron recientemente para enfermos Covid, se empiecen a utilizar lo más pronto posible. Que la mayoría pueda estar disponible en la Ciudad de México. La ampliación, sostuvo, incluirá al estado de México, porque con la Ciudad es donde “tenemos más ocupación”.

El presidente también informó que ante la fatiga, los médicos y enfermeras que continúan con la atención de pacientes quieren descansar en este mes, por lo que el gobierno busca relevos, contratará más personal y se formará a nuevos especialistas.

Desde Palacio Nacional, el mandatario dio a conocer un escrito con diez recomendaciones para que por las celebraciones en este mes, Día de la Virgen de Guadalupe, posadas, navidad, comidas o cenas de fin de año con compañeros de trabajo, la espera del año nuevo con la familia hasta la llegada de los Reyes Magos, “actuemos con responsabilidad para evitar contagios”. Mientras “no tengamos la vacuna, “lo mejor de todo, lo más eficaz es cuidarnos nosotros mismos”.

Ratificó que el gobierno no va a limitar las libertades, porque “no soy partidario de medidas coercitivas, como las prohibiciones o el toque de queda. Puede parecer utópico, romántico, pero como siempre lo he dicho y lo sostengo: prohibido prohibir. Creo más en la libertad y en el convencimiento que en la imposición o en la fuerza”.

Resaltó la solidaridad de los capitalinos y recordó el llamado que se hizo a los mexicanos al inicio de la pandemia para mantenerse en casa en tanto se levantaba la infraestructura sanitara para hacer frente a la emergencia, con el propósito de aminorar los contagios, aplanar la curva y que “no nos rebasara, saturando de enfermos los hospitales, como sucedió en otros países”.

En consecuencia, “ahora hago un nuevo llamado para que todos actuemos en este mes de diciembre con plena responsabilidad, que no se relaje la disciplina, que no nos confiemos. Somos libres pero respetuosamente les propongo lo siguiente:

Uno, “si no tenemos nada verdaderamente importante que hacer no salgamos a la calle”, al recordar que salen más ciudadanos, crecen los problemas de vialidad de los días 12 al 24, y “ahora no podemos hacer lo mismo”.

Dos, guardar la sana distancia; tres, “comuniquémonos por teléfono o por videollamadas con nuestros familiares, con nuestros amigos. Que no se reciban muchas visitas, aunque sean nuestros seres queridos”.

Cuatro, “estemos sólo los ue habitamos la misma casa, porque nuestras familias son muy extensas. Si nos van a estar visitando nuestros hijos, sus esposas, los nietos o vamos a ir a visitar a nuestros padres, podemos tener problemas de contagio”.

Cinco, “no hagamos fiestas ni reuniones con familiares o amigos. Todo es voluntario, pero procuremos no tener reuniones amplias en nuestras casas… Ya pasará esta pandemia, esta pesadilla”.

Seis, “si presentamos síntomas, como dolor de garganta, tos, fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza hablar de inmediato para recibir atención medica al 568 11 11 en la Ciudad de México y al 911 en el resto del país.

Siete, “si tienes síntomas procura hacerte la prueba. Se están instalando kioscos con ese propósito en la Ciudad de México y en algunos estado del país”.

Ocho, acude pronto a la clínica, centro de salud o al hospital más cercano para atenderte. “No te esperes. sobre todo si padeces de enfermedades crónicas como hipertensión, obesidad, diabetes y otros. Es muy importante llegar pronto al hospital.

Nueve, “dejemos los regalos de navidad para otro momento. Recuerda, regala afecto, cariño, amor, no lo compres”.

Diez, “el gobierno, va a ampliar sobre todo, aquí en la Ciudad de México, en estos días, el número de camas, equipos, enfermedades, doctores, para que a nadie le falta la atención medica especializada y de calidad.

“Estoy seguro que como siempre tomarás en cuenta nuestras recomendaciones. La autoridad somos todos, no hace falta imponer nada. Nosotros tenemos que seguir auto limitándonos, manteniendo nuestra libertad a salvo. Nada de autoritarismos, actuemos como siempre lo hemos hecho, de manera responsable”.

Nadie mejor para cuidarnos que nosotros mismos,subrayó. “Nada material es más importante que la vida. Decía el Quijote que la vida solo se puede poner en riesgo cuando se trata de la dignidad y de la libertad”.