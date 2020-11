Sectores más vulnerables padecen hambre debido a la pandemia del Covid: Martínez

El Banco de Alimentos tiene un total de 26 mil 341 beneficiarios divididos en los 75 sectores, a quienes se les entregan mensualmente 20 mil 236 despensas ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Al iniciar el año el Banco de Alimentos atendía a 41 sectores y al corte de octubre, a 75

■ Aumenta la necesidad de comida en 73 por ciento, es decir, 2 mil 372 beneficiarios más

La pandemia del Coronavirus (Covid-19), que ha golpeado a Zacatecas, está dejando afectaciones no solamente en el tema de salud, sino también en el económico a nivel familiar sobre todo en los sectores más marginados que están padeciendo hambre, pues de acuerdo con el presidente del Banco de Alimentos de Zacatecas, Luis Antonio Martínez Díaz, al iniciar el año se atendían 41 sectores y ahora al corte de octubre se cubre a 75, lo que significa que ha aumentado la necesidad de comida en 73 por ciento, aproximadamente.

Martínez Díaz dio a conocer que ese porcentaje se traduce en el aumento de solicitud de ayuda para 2 mil 372 beneficiarios más, con lo que ya se tiene un total de 26 mil 341 beneficiarios divididos en los 75 sectores, a quienes se les entregan mensualmente 20 mil 236 despensas. Sin embargo, indicó que los beneficiarios han ido variando precisamente porque muchos buscan moverse de los sitios donde se han detonado contagios y no se les encuentra en su casa.

“Nosotros lo que hacemos es estar platicando con las personas, diciéndoles que el hecho de que cambien de algún lugar a otro es un peligro para la propia familia, porque estando en casa sí hay más control y no andando por un lado y otro visitando los parientes a ver cómo están; ese es el problema que nosotros estamos viendo aquí, pero sí vemos toda la necesidad que hay”.

El presidente del Banco de Alimentos de Zacatecas informó que los más de 26 mil beneficiarios que tienen actualmente se atienden en los municipios de Villa de Cos, Guadalupe, Jalpa, Pánuco, Calera, Apozol, Susticacán, Río Grande, Juchipila, Pánfilo Natera, Valparaíso, Villanueva, Sombrerete, Génaro Codina, Mazapil, Ciudad Cuauhtémoc, Fresnillo, Jerez, Ojocaliente, Luis Moya, Huanusco y la capital. Siendo quien tiene más solicitudes Calera, seguido de Guadalupe, Zacatecas, Valparaíso, Mazapil y Génaro Codina.

“No vamos a todo el estado porque no tenemos convenios con algunos municipios que no han querido firmar. Para poder entregar esto, en primer lugar tenemos que esperar que nos hagan una solicitud y que nos pasen sus estudios socioeconómicos que tienen, pero pues si no los pasan, nosotros no podemos atenderlos porque hay sectores también muy alejados y no queremos arriesgar a las personas, a los trabajadores sociales por la situación de inseguridad que priva”.

Finalmente reiteró que sí se ha notado que se ha agudizado más la carencia, algo que los tiene “sorprendidos”, sumándole a esto de que también en el banco, para evitar contagios, se ha tenido que reducir el personal para turnarlos en diferentes horas en tres turnos que son dedicados a hacer despensas siguiendo todas las medidas de sanidad, porque de haber contagios, sí se tendría el alimento pero no quién hiciera las despensas.