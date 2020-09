Pese a evaluaciones negativas en administración anterior, Fitch Ratings otorgó este año calificación positiva a Guadalupe: alcalde

Imagen de la conferencia de prensa virtual de este lunes

La actual administración ha disminuido la deuda con 115 mdp, afirmó Julio César Chávez

El anterior ayuntamiento dejó de cumplir sus responsabilidades con SAT e IMSS, por lo que se considerará realizar una denuncia formal, anunció

A pesar de que en 2018 y 2019 el municipio de Guadalupe seguía recibiendo evaluaciones negativas derivadas de la mala administración del gobierno anterior, este año la empresa de evaluación internacional Fitch Ratings otorgó una calificación sumamente positiva al ayuntamiento, pues éste ha sabido sobrellevar este periodo sin incrementar la deuda y pudiendo disminuirla con 115 millones de pesos.

Sin embargo, sigue enfrentando las consecuencias de las malas acciones de la administración de 2017, pues ésta llegó a dejar de cumplir sus responsabilidades con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que el actual alcalde, Julio César Chávez Padilla, estará considerando realizar una denuncia formal contra el ex presidente municipal, el ex tesorero y el ex síndico de dicha administración.

Mencionó que fue una falta de respeto a los guadalupenses, pues, durante ese tiempo, se tenían suficientes recursos para cumplir con las responsabilidades en tiempo en forma y no se tenían los problemas que se tienen ahora, derivados de la contingencia por Covid-19; además, aseguró que, a pesar de todos estos problemas económicos, su administración ha podido cumplir con todas sus responsabilidades sin generar un peso de deuda añadida al municipio.