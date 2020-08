Generación de basura aumentó 12% en Guadalupe y hasta 40% en la capital durante la pandemia

Recomiendan separar y etiquetar los residuos Covid-19, para proteger a los trabajadores ■ foto: andrés sánchez

■ Afirman que se proporcionó equipo de protección a los trabajadores de Limpia

Aumentó la cantidad de residuos sólidos entre 10 y 12 por ciento en Guadalupe y hasta 40 por ciento en Zacatecas en los meses que el estado ha estado en contingencia sanitaria, así lo reportaron representantes del departamento de Limpia del ayuntamiento de Zacatecas y de la empresa Trash en Guadalupe.

Jaime Cruz Talamantes, del departamento de Limpia del ayuntamiento de Zacatecas, aseguró que durante abril y mayo pasaron de recolectar 120 toneladas diarias, a recoger hasta 160 toneladas, lo que representó un aumento de casi 40 por ciento, pero en meses más recientes se ha vuelto a regularizar.

Por su parte, Felipe Correa, representante de la empresa Trash, que recolecta los residuos sólidos de Guadalupe, comentó que en un día normal se recolectan entre 120 y 125 toneladas de basura en el municipio, pero de abril a julio llegaron a reportar hasta 134 toneladas diariamente.

Ambos representantes comentaron que el trabajo realizado ha sido arduo y que han tenido que implementar medidas de protección para sus empleados, en el caso de Zacatecas se proporcionó equipo de protección a los trabajadores, mientras que en Trash han querido concientizar a las personas sobre la importancia de separar y etiquetar los residuos Covid-19, como cubrebocas, guantes, jeringas y equipo médico, pues ellos no pueden saber si hay alguien infectado en los domicilios de los que recogen sus residuos.

La empresa Trash lanzó hace unas semanas la campaña para que las personas en Guadalupe separen y etiqueten con una cinta roja o amarilla todos aquellos residuos que se relacionen con el Covid-19, esto incluye guantes, residuos de goma de mascar, batas médicas, jeringas, pañuelos desechables, cubrebocas, colillas de cigarros, toallas sanitarias, cepillos de dientes y papel de baño, además de que cierren y desinfecten la bolsa antes de que sea recolectada.

Mientras que en la capital del estado también solicitaron que las bolsas de residuos sean desinfectadas antes de ser entregadas, pero por su parte han entregado equipo de protección a sus trabajadores, se les entregaron lentes, guantes, cubrebocas y nuevos trajes de protección, pero es también necesario que la población trate los residuos de manera responsable.

Hasta ahora, el aumento en la basura de los hogares no ha afectado en la capacidad de operación de ninguna de las empresas de recolección, aunque no han presentado casos de trabajadores infectados, la preocupación principal es que puedan garantizar la seguridad de los empleados.

Hasta ahora ambos municipios también aseguraron que la cantidad de residuos se ha ido regularizando, pero no se descarta que esta vuelva a aumentar con la permanencia del estado en color rojo en el semáforo epidemiológico, pero eso aún no se sabe si esto podría suceder o no.