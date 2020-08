“Clases por televisión, una decisión poco atinada del Gobierno Federal”

Esta modalidad excluirá a muchos niños que no podrán ser atendidos debido a que no tienen alcance televisivo ni cobertura de Internet, afirmó el funcionario ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

La modalidad de educación a distancia anunciada por el Gobierno Federal, que mayoritariamente será por medio de la televisión, es una decisión poco atinada debido a que el docente es insustituible, afirmó Marcelino Rodarte Hernández, coordinador de la disidencia magisterial en la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En ese sentido, consideró que el proceso de enseñanza-aprendizaje será ineficiente, especialmente en los niños que transitan de preescolar a primaria, en proceso de aprendizaje de la lectura y escritura, y de primaria a secundaria, cuando se requiere de la interacción con otras personas.

Desde su perspectiva, el problema reside en que no se consideró la opinión de los docentes ni de los padres de familia para la definición del modelo educativo a aplicar durante la contingencia sanitaria.

Contrario a ello, las autoridades educativas decidieron que la modalidad se implemente por medio de la televisión, pero ello tendrá un impacto desfavorable en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

De acuerdo con Rodarte Hernández, “pareciera que no estuvieron dando seguimiento a la manera en que se desarrollaron los últimos meses del ciclo pasado, sin tomar en cuenta que los docentes y los padres son los que tienen las mejores experiencias para considerarse. En eso versa la postura que tenemos en el Movimiento Democrático”.

Aunado a ello, condenó que el Gobierno Federal use los recursos de la población para pagar a Televisa y Tv Azteca para emitir la programación educativa, cuando éstas fueron las principales que promovieron la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.

“Estas televisoras son enemigos del magisterio y entonces no vemos nada bueno que la modalidad educativa sea de esa forma. Sabemos que hay una carga ideológica terrible y es un paso hacia lo que nos hemos resistido que es la privatización. De entrada vemos que no es muy atinada la forma de llevarlo”, expresó.

Además, Rodarte Hernández comentó que esta modalidad excluirá a muchos niños que no podrán ser atendidos debido a que no tienen alcance televisivo ni cobertura de Internet e incluso hay lugares a los que no llega la señal de radio.

Refirió que hay momentos en el proceso educativo donde se requiere de una atención personalizada, por ejemplo, en el aprendizaje de la lectura y escritura, además que en la transición de preescolar a primaria se lleva a cabo un proceso de integración social que es importante.

Es decir, “son muchos fenómenos que la televisión no va a sustituir. Ahí está la gran complejidad en la educación básica, sobre todo en el tránsito de preescolar a primaria y de primaria a secundaria”.

Con esta modalidad de educación a distancia, por medio de la televisión, Rodarte Hernández manifestó que es posible que se presente un choque emocional en los alumnos, y ese es un tema que se ha dejado de lado en la educación durante la contingencia sanitaria por Covid-19.