Ante inminente salida de directores, denuncian cobros excesivos de cursos propedéuticos en la BUAZ

Instalaciones de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad ■ foto: facebook

En Derecho, cobraron 750 pesos por aplicar el Ceneval, pero fue cancelado y el dinero no lo devolvieron

Para el curso propedéutico cobrarán 700 pesos y padres de familia calculan que desembolsarán al menos 500 pesos de inscripción

“Muchos jóvenes que no tuvieron dinero para pagar el curso se quedaron fuera”, denuncian alumnos y jefes de familia

Padres de familia denunciaron que algunas unidades académicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) están haciendo cobros muy altos para los cursos propedéuticos que se impartirán en lugar del Examen Nacional de Ingreso del Ceneval, el cual se canceló en la mayoría de los programas para reducir riesgos de contagio por Covid-19.

En el caso de Derecho, una madre de familia, que solicitó anonimato, informó que están cobrando 700 pesos a los aspirantes, cantidad que se suma a 750 pesos que había pagado para aplicar el Ceneval que, a pesar de su cancelación, el dinero no fue devuelto.

Refirió que hay escuelas como Contaduría y Administración donde el curso propedéutico será gratuito, mientras que en Derecho establecieron un monto muy alto, sobre todo en este momento en el que “estamos pasando por crisis”.

“Se me hace injusto que los cursos que van a ser en línea y además van a tener este costo. Mi hija tuvo que pagarlos porque no quería quedar fuera, pero se me hace injusto lo que hace el director, porque él es el que pone el precio”, dijo.

“Ahorita no estamos para gastar de más, y si vamos a la Universidad Autónoma de Zacatecas es porque realmente es más barato, pero se me hace muy caro su curso propedéutico y estoy inconforme por lo que se tuvo que pagar”, agregó.

También mencionó que hubo muchos jóvenes que no tuvieron dinero para pagar el curso y se quedaron fuera, porque además van a cobrar otra cuota de inscripción de más de 400 pesos.

Reiteró que el dinero que se pagó para tener derecho al Ceneval no fue devuelto, a pesar de que esta evaluación fue cancelada por la pandemia, y si hubiesen regresado el recurso, habría más posibilidad de pagar los otros montos que se establecieron en las escuelas.

Asimismo, hay quejas de que solamente se dio una semana para pagar el curso propedéutico y muchos jóvenes tuvieron problemas para hacer el depósito, pues “los mandaron de sucursal en sucursal”.

“Muchos estamos batallando mucho para el dinero. Los jóvenes tienen las ganas de seguir estudiando, pero con esto la verdad muchos no pueden. 750 del Ceneval, 700 del curso y unos 500 pesos de inscripción, casi se va a pagar 2 mil pesos”, cuestionó la madre de familia.

Informó que para hacer el pago del curso propedéutico, la Unidad Académica de Derecho dio un número de cuenta a nombre de la escuela, no de la Universidad, mientras que en otras escuelas no hubo cobro alguno.