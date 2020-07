Gremio de taxistas ha sido afectado por el Coronavirus; no ha habido decesos

Piden a taxistas mantener medidas sanitarias ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

Joel Díaz Rodríguez, líder de Concesionarios Nueva Generación de Zacatecas (CNGZAC), asociación que agrupa 40 concesiones de taxis de Zacatecas, Guadalupe y algunos municipios, informó que sí se han presentado contagios de coronavirus Covid-19 en el gremio, que hasta el momento han sido tres, de los cuales dos fueron aislados en su domicilio y uno más se encuentra hospitalizado, pero estable, y aunque destacó que afortunadamente no ha habido decesos, recomendó a los compañeros y usuarios a extremar medidas.

“Hemos seguido los protocolos de seguridad en salubridad, pero también hemos recibido el apoyo por parte de Gobierno estatal en cuanto a esta situación, con algunos cubrebocas, e insumos. Ha sido muy difícil para nosotros también, porque los usuarios no siguen los protocolos de seguridad, como corresponden, de perdido con un cubrebocas”, dijo el líder taxista, quien reiteró que afortunadamente no ha habido compañeros fallecidos que se sumen a las cifras locales y nacionales.

No obstante, comentó Díaz Rodríguez, hay otros líderes que no han seguido los protocolos o “reniegan” de ellos porque no se les ha apoyado económicamente. “Lo que ellos quieren, es estar protagonizando en esta pandemia, no comprenden, no entienden”, aseveró.

Asimismo, reconoció que el representante de los taxistas a nivel estatal, Juan Antonio Mercado Padilla, les ha reiterado la necesidad de portar el cubreboca y de tener gel en la unidad para poder brindarle estos elementos al usuario para que se sienta protegido. Pero recalcó que hay muchos pasajeros que no siguen tampoco las recomendaciones y por ende, para ellos es también un riesgo.

Díaz Rodríguez lamentó también que debido a la pandemia ha caído mucho el trabajo, no hay usuarios y por ende, ha representado una pérdida importante para el gremio. “Esperemos en Dios y esto vaya agarrando otra tesitura para poder nosotros también subsistir, porque de estos dependemos”.

Y es que, en una estimación porcentual, el líder taxista consideró que sus ganancias han caído hasta en un 80 por ciento. Pues hay días en que logran ganar apenas 300 pesos. Lo que ha generado que un 40 por ciento de las unidades con concesión estén paradas en las casas de los dueños, porque no hay conductores ni quien quiera trabajar ya que por el momento no hay ganancias ni para el patrón, ni para el trabajador. “Honestamente, está demasiado complicado”, lamentó.