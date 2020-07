En una semana se triplicó cifra de personal de salud contagiado de Covid-19

El gobernador Alejandro Tello y el secretario de Salud, Gilberto Breña, ofrecieron una conferencia de prensa ■ foto: la jornada zacatecas

■ En Zacatecas fueron enviados a sus casas mil 200 médicos generales, especialistas y personal de enfermería, algo que ha complicado las labores: SSZ

■ Detectaron que el personal de salud se ha enfermado fuera de los hospitales, ya que al convivir con sus familias no guardan la sana distancia

■ En promedio, en las últimas 4 semanas se han contagiado 25 personas diariamente: Tello

En tan sólo una semana, el número de médicos y personal de salud contagiados de Covid-19 en Zacatecas se triplicó, pasando de 62 a 210 hasta el corte del domingo, de acuerdo con la información ofrecida por el gobernador Alejandro Tello Cristerna y el secretario de Salud, Gilberto Breña Cantú, en conferencia de prensa virtual este lunes, en la que presentaron el reporte estadístico más reciente del comportamiento de la pandemia en la entidad.

El contagio del personal médico ha sido una de las constantes durante la pandemia de Covid-19 en México, situación que ha complicado las labores debido a que muchos al ser parte de un sector vulnerable, tuvieron que ser retirados y por ende, suplidos.

En Zacatecas, de acuerdo con Breña Cantú, fueron enviados a sus casas mil 200 trabajadores de la salud, entre médicos generales, médicos especialistas y personal de enfermería, algo que ha complicado las labores en específico porque encontrar especialistas no es fácil.

Fue a través del Insabi que a Zacatecas se le apoyó con 87 miembros del personal médico, y posteriormente, informó el secretario, para reemplazar a los contagiados o sector vulnerable, se abrieron 550 plazas, las cuales ya han sido cubiertas en su totalidad.

Ante los contagios, el funcionario hizo un llamado importante a la comunidad de médicos y de enfermería, para que sigan oportunamente los protocolos con cada paciente que ingresa, a que utilicen los equipos de protección y se adhieran a todas las medidas, pues paciente que entre con sintomatología respiratoria en estos momentos debe ser atendido como sospechoso de Covid y deben ser aislados.

Otro punto que han detectado en los contagios en personal del Sector Salud, continuó Breña Cantú, es fuera de los hospitales, muchas veces con las parejas o los hijos, en los traslados a sus centros de trabajo cuando ambos laboran en dicho sector, y que muchas veces al estar conviviendo no guardan la sana distancia, por lo que reiteró que en estos momentos en que los contagios han aumentado día con día, el personal apoye y se cuide.

64% de contagios en Zacatecas

se ha registrado en último mes

El hecho de que la cantidad de personas pertenecientes al Sector Salud que han sido contagiadas haya aumentado de manera exponencial en la última semana, es muestra de que la pandemia no ha bajado en Zacatecas dijo Alejandro Tello, pues en promedio en las últimas cuatro semanas se han registrado 25 personas diariamente, por lo que de los mil 104 casos positivos que tiene la entidad hasta hoy, 713, es decir, el 64.4 por ciento se han registrado estas últimas semanas, lo que demuestra, reiteró el mandatario, que se sigue en alerta y es momento de comprometerse todos por la salud.

Hasta el domingo 5 de julio, Zacatecas tenía registrados 2 mil 600 casos negativos, 74 sospechosos, mil 104 confirmados, 121 decesos, 380 pacientes clínicamente recuperados y 603 activos, es decir, el 54 por ciento de los contagios actualmente se encuentran activos, algunos hospitalizados y otros más en aislamiento domiciliario. Y el 11 por ciento de todos los infectados son los que han fallecido.

De acuerdo con Tello Cristerna, se atraviesa por un momento de mayor contagio en el que diariamente el promedio por día ha crecido a cerca de 34 personas, es decir, 10 más que la última semana de junio, pero en total se pasó de 163 casos a 242 en estos últimos ocho días. Lo que quiere decir, recalcó, que la pandemia no está bajando y que ante la movilidad registrada se tiene que continuar con la prevención y el seguimiento de todas las medidas para mitigar tal situación.

En el tema de las defunciones, el gobernador informó de la 121 registradas hasta el domingo 5 de julio, 70 se han presentado en las últimas cuatro semanas, y 59 de ellas han obedecido a personas con alguna morbilidad, aunque destacó que 11 de ellas no padecían ninguna.

Asimismo, 55 por ciento del total de las muertes ha sido de hombres, mientras que el 45 de mujeres. Mientras que de los recuperados, los que han estado en aislamiento se han repuesto en promedio de 22 días, mientras que los hospitalizados en 15.

En cuanto a la hospitalización, hasta el mismo domingo se tenía a 66 pacientes hospitalizados, de los cuales 49, es decir, un 74 por ciento, se encuentran estables y 17 en estado grave con necesidad de intubación, siendo atendidos seis de ellos en el IMSS y 11 en los servicios de salud, en la clínica Covid-Uneme. Hasta el momento, se informó también que se tiene el 22 por ciento de las camas ocupadas y el 19 por ciento de las que incluyen ventilador mecánico.

En defunciones por instancia, 51 de los decesos se han presentado en la institución perteneciente a la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), mientras que 55 en el IMSS, 11 en el ISSSTE y cuatro en hospitales privados. De los fallecidos, el 84 por ciento presentaba comorbilidad: el 44 por ciento, hipertensión arterial, el 38, diabetes melitus y 33 por ciento obesidad.

Los focos rojos de contagio en Zacatecas siguen siendo los municipios de Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas. De estos, es el Mineral el que las últimas cuatro semanas presentó 213 casos positivos, mientras que los restantes 122 cada uno, a los que se suman Calera y Loreto con 30 y 29 casos en el último mes, respectivamente.

Zacatecas cuarto lugar en

aprobación del manejo de la pandemia

A diferencia de las entidades que circundan a Zacatecas, la entidad, hasta cierto punto y de acuerdo con el secretario Gilberto Breña Cantú, ha controlado la pandemia, ya que Aguascalientes acumula 3 mil 232 casos; Coahuila 5 mil 513 casos; Jalisco 14 mil 203 casos; San Luis Potosí con 3 mil 541 casos y Durango con 2 mil 254.

En este sentido, y de acuerdo con la medición elaborada por México Elige, Zacatecas ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en el manejo de la pandemia de Covid-19 tan solo por debajo de Yucatán, Michoacán y Tlaxcala, un resultado que a decir el jefe del Ejecutivo estatal, representa el esfuerzo de miles de trabajadores del sector salud que han dado su máxima capacidad en jornadas maratónicas, además de las medidas que se han implementado para mitigarla.

“Hemos implementado muchas medidas que no son populares y que les encanta a los actores políticos denostar, porque lamentablemente hay quien ve una elección enfrente. Habemos personas que vemos vidas en este momento, nunca voy a poner por delante un interés político por delante del riesgo o la perdida de una vida. Son medidas que se han implementado, que han resultado molestas, o trastocado la cotidianeidad. Le pido a la ciudadanía una disculpa, lo único que estamos buscando es salvar su vida y la de sus seres queridos”, refirió Tello Cristerna.

No obstante, llamó a la población a bajar la guardia, ya que si no hay una respuesta por parte de la ciudadanía va a ser muy complicado tener buenos resultados. Recalcó que no llevarán a cabo celebraciones o eventos deportivos. Para el caso de las Morismas de Bracho, confirmó que no es factible que se realicen y para el caso de la Feria Nacional de Zacatecas, reiteró que no se celebrará en septiembre sino en un mes posterior que aún se está buscando, pero de no haber condiciones, dijo y a pesar de la situación económica que eso significa, no se realizará.

“Nosotros estamos buscando todas las vías, pero hoy gran parte de la responsabilidad está del lado de la ciudadanía”, concluyó.