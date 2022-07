Una reforma migratoria benéfica para los 11 millones de connacionales requiere de la voluntad de Biden

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Una reforma migratoria benéfica para los 11 millones de connacionales que residen (de manera indocumentada) en Estados Unidos requiere de la voluntad del presidente Joe Biden, pero también de la presión del gobierno mexicano que encabeza Andrés Manuel López Obrador, afirmó J. Guadalupe Gómez de Lara, presidente de la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California.

“La reforma tiene que ser integral, tiene que tener todos los elementos para regularizar a los 11.5 millones de mexicanos que está allá y que por 20 o 30 años han contribuido la riqueza de Estados Unidos y de México, y también debe regular las visas para los trabajadores temporales”, indicó.

En la reciente reunión entre Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, señaló que el presidente mexicano sólo enfatizó en el tema de los permisos temporales para laborar, lo cual no beneficia a los trabajadores, pues no recibe algún beneficio como seguridad social.

En ese sentido, opinó que México debe negociar con base en su posición de principal socio comercial de Estados Unidos y presionar para que haya un convenio justo y equitativo y, por ende, una reforma migratoria integral que no se limite sólo a permisos temporales.

Consideró que ese planteamiento de fortalecer las visas de trabajo temporales se debe a que es más fácil llevar mano de obra y que se regrese, sin beneficio alguno para los trabajadores, a que haya un proceso de regulación del fenómeno migratorio.

Gómez de Lara recordó el programa Bracero, donde Estados Unidos rebajó miles de millones de dólares que posteriormente tuvo que entregar al Gobierno de México, pero aquí no se entregó a los beneficiarios, lo que muestra que este fue un caso de corrupción que todavía no se atiende.

“Nosotros vivimos en el país más rico del mundo, estamos en el país de las oportunidades y hemos demostrado que podemos hacer cosas importantes para la nación”, motivo por el que es necesaria esa reforma que permita la regularización de los migrantes y que los programas de trabajo temporal ofrezcan más beneficios a los trabajadores.

En ese sentido, afirmó que la reforma migratoria “es una papa caliente en manos de los políticos, porque no ponen el interés en la población ni en la propia economía. Me acuerdo en la amnistía del 86, la economía se fue para arriba porque los paisanos sacaron el dinero de los colchones y compraron carros y casas, y cuando no tienes seguridad, solo ahorran para regresar a México, no pueden ni abrir una cuenta de banco”.

Además, mencionó que hay 12 de empleos que no están cubiertos en Estados Unidos y, entonces, hay la necesidad de que haya flujo de migración, pero esta debe ser ordenada para evitar que los migrantes mueran en los tráileres o a la mitad del desierto.

Para concretar esa reforma, Gómez de Lara dijo que sólo se necesita voluntad política de Estados Unidos y presión de México, porque ninguno de los planteamientos que entregó López Obrador tendrá seguimiento por parte de la Casa Blanca.

Por otra parte, dijo que es importante que los migrantes desarrollen proyectos productivos en Zacatecas y para ello se deben crear programas, en conjunto con el gobierno del estado, que incentiven a los paisanos

Por ejemplo, opinó que podría implementarse un esquema de 1×1, donde el gobierno y migrantes aporten la misma cantidad para dotar de maquinaria e implementos agrícolas al campo, así como para establecer pequeños negocios.

Expuso que la Federación de Clubes de Migrantes del Sur de California ha apoyado negocios en el estado, por ejemplo, una panadería que se construyó en Jalpa para apoyar al padre de un joven al que le amputaron sus piernas a los 19 años.

En ese sentido, Gómez de Lara expuso que esa propuesta se la presentaron al gobernador David Monreal Ávila, cuando visitó California en noviembre pasado, y se espera que haya su disposición para iniciar con algún programa que permita el desarrollo de la entidad.

“Emigrar a Estados Unidos de forma ilegal, ya vimos los resultados. Entonces se necesita redoblar esfuerzos de todos. No podemos esperar s que el gobierno haga todo y es por eso que nosotros fuimos los que iniciamos el programa 1×1, 2×1 y 3×1”, aunque en este momento el Gobierno Federal decidió detenerlo, expresó.

“El programa es como una mesa de cuatro patas y ahorita está manqueando porque le falta una pata, la pata federal. Todos sabemos cómo se manejan las cosas en México además no cuidaron el programa. El papel de los migrantes es donar el dinero, los migrantes no hacemos estudios técnicos ni ejecutamos las obras, que investiguen y hagan justicia”, agregó.

Aseguró que los principales interesados en que no haya corrupción son los migrantes porque “el dinero que donamos es el dinero que ganamos con nuestro sudor y nuestra sangre en cada surco”.

Por tanto, Gómez de Lara exhortó a los servidores públicos a que cuiden el programa 2×1 y que no inflen el costo de las obras, porque “los migrantes somos los primeros interesados en que no haya corrupción y sólo queremos ayudar a nuestras comunidades a desarrollarse”.

Por último, manifestó la necesidad de una reforma política en la que los migrantes tengan representación en el Congreso de la Unión y que sean fortalecidos los derechos políticos de estos, ya que aún existen muchos obstáculos para el voto.

Refirió que, para votar, los migrantes deben cumplir requisitos que no piden a los ciudadanos que residen en México, por ejemplo, hacer una cita para validar la credencial de elector y posteriormente registrarse en el padrón electoral, de manera que “nos tratan como mexicanos de segunda clase y por eso es que no hay la participación”.

Finalmente, informó que la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California entregará en la entidad equipamiento médico con valor de 175 mil dólares, tales como sillas de ruedas, sillas reclinables, camas, grúas, andaderas, entre otros.

Gómez de Lara detalló que en esta donación participan ocho clubes de migrantes y los apoyos se entregarán en los municipios de origen y la expectativa es que se convierta en un programa formal, en conjunto con el Gobierno del Estado.