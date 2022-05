Dr. González Maciel, cardiólogo. Hospital General de México

Por: JOSE DE JESUS REYES RUIZ •

Espero me permita intentar dar una respuesta de médico a médico, de especialista a especialista, de mexicano a mexicano, porque es obvio y evidente que el presidente no podrá contestarle.

- Publicidad -

Para comenzar, me permito comentarle que no soy un admirador a ultranza de lo que se hace y se decide en PALACIO NACIONAL, y para prueba están mis reflexiones que salen semanalmente – como saldrá esta carta – en La Jornada local el día de mañana y en un semanario «EL NOPAL», ampliamente difundido en nuestro entorno local.

Iré desmenuzando su mensaje línea a línea, comenzando por su generalización de que el presidente vitupera y desprecia a todo el gremio médico, lo cual es una MENTIRA ABSOLUTA, es claro que usted sigue los dictados de los pseudointelectuales y editorialistas que generalizan y cuestionan todo lo que el presidente dice. AMLO ha afirmado que muchos médicos – y en ello estoy totalmente de acuerdo – ven solo por sus intereses personales y mercantilizan la profesión, eso no hay forma de negarlo cuando vemos los altos costos de la medicina privada; y después lo acusa de tener una visión corta y sesgada del mundo y me parece que la suya propia sí es algo corta y sesgada.

Usted habla de «dadiva interesada y ventajosa que Usted dilapida con sombrero ajeno sin ningún pudor, intentando comprar la voluntad y la simpatía de aquellos que por su condición de pobreza y obligados por la necesidad, son proclives a caer en sus redes de engaño y de mentiras«. Tendríamos que respetar su particular punto de vista de lo que algunos pensamos es la más mínima JUSTICIA SOCIAL que mientras los gobiernos previos, sobre todo los neoliberales, se encargaban de dar dinero a manos llenas a las élites empresariales y las migajas que ellos tanto prometieron jamás llegaron a la mesa de los más pobres.

Usted es Cardiólogo y yo Neurocirujano, me hice en el CENTRO MÉDICO NACIONAL y tuve la oportunidad de completar mi instrucción en el extranjero y durante ya largos 40 años he servido a mi gente como seguramente lo hace usted, pero eso no le da permiso para hablar de un «discurso incendiario y resentido, cuyo único propósito es descalificar, dividir y confrontar a los mexicanos» porque, como lo hemos argumentado con cifras incontrovertibles, por cada afrenta – que no insulto – que se dice desde las mañaneras, los grandes medios tanto impresos como electrónicos contestan con 10, y ellos, y ahora usted, es quien divide y polariza.

Usted asegura que LÓPEZ OBERADOR nos acusa de mercantilistas «desde su retorcida concepción ideológica y su profundo resentimiento político ha tachado de mercantilista» y me gustaría platicar con usted personalmente para que me asegurara que no es mercantilista una parte importante de nuestro hoy en día deshumanizado gremio.

Hace una década tuve el privilegio de abrir el HOSPITAL GENERAL DE ZACATECAS y dirigirlo durante algunos años, y usted lo sabe, aunque «finja demencia» que las carencias, tanto en equipo como en medicamento, siempre han existido y que el SEGURO POPULAR solo fue una fuente de una enorme corrupción.

Usted sigue en su mensaje con un «ambición política desmedida ni con el desprecio y la falta de empatía que ha mostrado por las mujeres vulneradas, por las víctimas de la violencia» yo estaría de acuerdo en eso de la falta de empatía a las causas de la mujer y a las víctimas de la violencia, PERO CONOCIENDO A LÓPEZ OBRADOR tendría que cuestionar eso de AMBICIÓN POLÍTICA DESMEDIDA, tendríamos que discutirlo.

La pobreza y el hambre han existido siempre en este país por causas muy diversas, pero usted asegura que de los pobres y de los hambrientos no puede nacer ningún tipo de espiritualidad, me pregunto qué diría JESÚS al respecto, y claro que tendría que aceptar que vivimos en medio de una CRISIS SOCIAL Y EDUCATIVA pero yo no estaría del todo seguro de endilgársela en su totalidad al actual presidente, y claro que sí crece la tensión y el miedo entre los mexicanos, pero de nueva cuenta las causas son múltiples y podemos discutirlas cuando usted lo quiera. Usted asegura que se ha combatido mediocremente la inseguridad y puede que tenga razón, aunque estoy seguro que no existe persona en el mundo que pueda hacerlo mejor mientras no se reduzca el consumo de estupefacientes en los ESTADOS UNIDOS – y ello, lejos de reducirse, se incrementa día a día – y habla usted de miseria, abandono y desamparo, que es lo que una izquierda – utópica si lo quiere – intenta combatir, cosa que no han hecho los gobiernos de derecha que nos hundieron durante más de 3 décadas pero que seguramente usted nunca cuestionó.

Termina usted insultando a quien es PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA de “ignorancia supina” y ese insulto creo que tendríamos que asumirlo los 30 millones de mexicanos que votamos por él, y no sé si se sienta mejor insultando a la mayoría de los mexicanos, pero si eso le hace sentirse mejor adelante. Yo como usted estudié en el extranjero pero no me jacto de ello, NI MUCHO MENOS ME SIENTO AVERGONZADO por los recientes mensajes del presidente en relación a los MÉDICOS que le han cuestionado por la contratación de 500 médicos cubanos, y mi pregunta es por qué no lo hicieron cuando 700 de esos médicos vinieron a auxiliar al gremio local en la atención de la PANDEMIA, donde tendrá que aceptar que mientras hubo muchos médicos que combatieron en un difícil frente de batalla, también hubo muchos otros que se negaron y se recluyeron en sus hogares alejándose del peligro.

Y cuando dice; «Yo no me hospedé en hoteles de lujo ni renté un jet privado ni viajé a cuerpo de rey como lo hacen sus hijos con el dinero del erario» quisiera pensar que está confundiéndose con los tiempos de PEÑA NIETO porque por favor no se crea en los cuentos de LORET DE MOLA y la ya famosa CASA GRIS, pero eso sí, no es AMLO quien intenta a toda costa dividir la nación y aviva el resentimiento y siembra el encono, sino personas como usted que siguen a las élites mentirosas y que nos llevan a contestar con la realidad que muchos otros – que no somos huestes ni borregos ni mucho menos – que vemos una realidad totalmente diferente a la que ustedes quieren pintarnos.

Y termina: ¿Usted que en solo dos años acabó con el empleo y con la inversión extranjera y que sumió́ al país en la peor crisis económica de la que tengamos memoria?, ¿de dónde saca sus datos? Con todo y pandemia el empleo ya se ha estabilizado, la crisis económica no es diferente a la de otras naciones del mundo y claro que no es comparable a la de las épocas neoliberales ni mucho menos a las que se dieron con DE LA MADRID o con LÓPEZ PORTILLO. No se puede escribir contando una mentira tras de otra, usted habla de 30 mujeres que fallecen diario como consecuencia del feminicidio cuando las cifras – elevadas claro – nos indican que son 10 en promedio, ¿a quién quiere usted engañar con sus mentiras?, ¿es ético en un médico cardiólogo mentir? No lo creo porque no se quién le crea eso de 23 millones de pobres nuevos a causa de LÓPEZ OBRADOR, el porcentaje de acuerdo a la CEPAL – no hago uso de cifras locales – nos indica que la cifra de pobreza en MÉXICO está por debajo del 50%, es decir, de casi 60 millones de mexicanos de los cuales 15 se encuentran en pobreza extrema – la conocida como pobreza alimentaria – y que estas cifras se han mantenido estables en el último lustro.

Yo conocí a la gente del HOSPITAL GENERAL DE OTROS TIEMPOS, EL GRAN CLEMENTE ROBLES fue mi padrino de bodas y me casé con la hija del DR. RAMÓN DEL CUETO que estuvo al frente del servicio de NEUROLOGÍA y NEUROCIRUGÍA en ese hospital muchos años, y eran personajes éticos y que se expresaban con la verdad, cosa que no podemos decir de usted.

Cuando usted guste platicaremos de esos tres adjetivos con que termina su carta:

¡de la megalomanía, ¡la terquedad y la torpeza!