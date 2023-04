Asegura JCC ser inocente de lo que se le acusa y lo probará legalmente

Por: La Jornada Zacatecas •

Este miércoles, mediante un comunicado, el alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, quien es acusado de ser coautor en el asesinato del joven Raúl Calderón, señaló ser inocente de dicho delito.

Al respecto, el documento señala que “sobre las acusaciones jurídicas por la comisión de presuntos delitos vertidas en contra de mi persona por algunos actores políticos, es mi decisión, acompañado de mi condición y firmeza de inocencia, acudir a las instancias respectivas para plantear mi defensa sobre dichos señalamientos, de los cuales nada hay de cierto, por lo que dejaré en claro, ante la sociedad, la veracidad de mis palabras, respaldadas en las evidencias de mis acciones”.

Asimismo, indicó que hay una “tendencia de las instancias que impulsan esta febril acusación, y la desventaja en la que me posiciona la conspiración en mi contra”.

Agregó ser “consciente” de que podría no ser el “primer inocente en ser acusado de algo que no cometí, pero entiendo más mi responsabilidad de hacerle frente y seguir el ejemplo de afrontar una vez más las adversidades de los poderes fácticos que hemos incomodado los últimos años por apoyar a quien más lo requiere y ya no permitir el enriquecimiento de unos cuantos”.

Finalizó mencionando que estará haciendo las aclaraciones y aportaciones de prueba “para mantener la evidencia de mi inocencia”.