Familiares confirman muerte de los 4 jóvenes de Colotlán desaparecidos en Zacatecas

Por: La Jornada Zacatecas •

Familiares de los cuatro jóvenes desaparecidos el pasado 25 de diciembre, a través de redes sociales confirmaron su muerte, pues el pasado martes la Fiscalía General del Estado de Zacatecas (FGJEZ), notificó que en el Rancho Monte de la Presa Vieja, en la comunidad El Cuidado, se ubicó una zona de inhumación irregular, localizando al menos cuatro víctimas diferentes, tres femeninas y un masculino.

Pasaron 25 días de la desaparición de los cuatro jóvenes en los límites de Zacatecas y Jalisco, específicamente la conexión con su localización, se perdió en el municipio de Tepetongo y hubo avances en la investigación, ya que la FGJEZ notificó en un comunicado que el lunes 16 de enero, personal de la Guardia Nacional encontró dos vehículos y uno de ellos coincidía con el automóvil en el que viajaban las hermanas Pichardo y sus acompañantes, y dentro de él estaba el cuerpo de una persona en reducción esquelética, en la comunidad El Cuidado, en el municipio de Tepetongo, Zacatecas.

Luego del hallazgo y con operativos de búsqueda por aire y tierra, en el Rancho Monte de la Presa Vieja, fueron ubicados los cuatro cuerpos.

A través de redes sociales, familiares y amigos lamentaron su muerte con mensajes como “eran personas inocentes que no merecían que se les arrebatara la vida de esta manera”, “dolor, rabia, desesperanza y miles de preguntas sin respuesta, eso me provoca ver sus rostros y saber que ya no están aquí”.

Las cuatro personas–quienes viajaban juntas en el mismo vehículo en el momento de su desaparición-, son las hermanas Daniela y Viviana Márquez Pichardo, de 31 y 26 años de edad; su prima Irma Paola Vargas Montoya, de 27 años, las tres originarias de Colotlán, Jalisco, así como José Melesio Gutiérrez Padilla, de 36 años, ciudadano norteamericano y prometido de Daniela.