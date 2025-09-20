Los Astros se llevan la serie de Zacatecas

Por: La Jornada Zacatecas •

Los Mineros de Zacatecas no lograron descifrar la defensiva de Astros de Jalisco y se fueron sin victorias en la serie disputada en el Gimnasio Marcelino González, en este segundo partido el resultado fue de 83-97.

Dexter Mc Clanahan mostró su calidad en el disparo de media y larga distancia al marcar 8 puntos en el primer cuarto, dos triples incluidos, con lo que colaboró para que Mineros se llevara el lapso 18 por 17.

Los Mineros tuvieron un segundo cuarto para el olvido, lo perdieron 13-29, por lo que los Astros se fueron al descanso con una ventaja cómoda de 31-46, Rigoberto Mendoza encabezó la ofensiva visitante con 12 puntos en los primeros episodios, Armani Chaney también destacó con 9 unidades. Por el lado de Mineros solamente Isaac Hamilton y Joaquín Valinotti lograron dos canastas o más en ese periodo.

El tercer capítulo tuvo dos momentos, en los primeros minutos los Mineros se acercaron a 6 puntos, al colocar el score 42-48, tras una buena actuación de Kenny Lawson Jr, Tavario Miller y Romeao Ferguson, pero los Astros volvieron para un segundo momento totalmente distinto, en donde incluso aumentaron la diferencia hasta 19 puntos con un parcial de 51-70, al final del cuarto el electrónico indicaba 59-74.

El cuadro zacatecano nunca bajó los brazos, pero cada vez que descontaban el marcador, aparecía Mendoza o Chaney o incluso Walter Hodge para volver a marcar distancia, al final los Astros se llevaron el triunfo 83-97.