Celebra Fenaza tarde de Lucha Libre en apoyo para Abelito

La Feria Nacional de Zacatecas vivió este día una emocionante tarde de Lucha Libre en el domo de la feria, donde familias enteras disfrutaron de un espectáculo lleno de energía, tradición y convivencia.

El momento más especial llegó con la presencia de los papás de Abelito, orgulloso zacatecano que actualmente participa en La Casa de los Famosos y que se ha ganado el cariño y apoyo de miles de personas dentro y fuera del estado. Su representación y esfuerzo han puesto en alto el nombre de Zacatecas, perfilándose como uno de los favoritos para ganar el reality.

La FENAZA, siempre comprometida con ser una fiesta para todos, se suma con entusiasmo al respaldo de la gente hacia Abelito, destacando la importancia de apoyar a nuestros talentos y paisanos que ponen en alto la tierra zacatecana.