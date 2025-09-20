Celebra FENAZA la inclusión y la participación de todas las generaciones

Por: La Jornada Zacatecas •

La Feria Nacional de Zacatecas continúa consolidándose como un espacio de encuentro, inclusión y alegría compartida para todas y todos. Este año, el Foro Infantil, Juvenil y del Adulto Mayor ha sido testigo de actividades que fomentan la creatividad, el talento y la participación activa de toda la comunidad.

Uno de los momentos más emotivos de esta edición fue la pasarela del Centro de Atención Múltiple Laboral 28, donde jóvenes de educación especial modelaron playeras diseñadas por ellos mismos, mostrando su creatividad y dedicación. Nuestra Corte Real tuvo el honor de reconocer el esfuerzo de estos jóvenes y de esta noble institución, destacando la importancia de la inclusión en todos los espacios de la feria.

En la FENAZA, la inclusión se vive en cada escenario: desde talleres y actividades para niñas y niños, hasta espacios pensados para la juventud y el adulto mayor, donde se promueve la participación activa, el respeto y la valoración del talento de cada persona. La feria es una fiesta para todos, donde cada generación encuentra un lugar para compartir, aprender y disfrutar.

La Feria Nacional de Zacatecas 2025 reitera su compromiso con la diversidad y la inclusión, recordándonos que cada persona aporta al corazón de esta gran fiesta. Porque en la FENAZA, todos y todas somos bienvenidos.